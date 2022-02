En abril de 1982 cuando llegó la carta documento que me convocaba para la guerra de Malvinas, una onda de perturbación y horror recorrió mi familia, mis amistades y mis colegas. Una noche, antes de enrolarme, me junté con algunos excompañeros del secundario, y uno de ellos me recomendó enfáticamente huir al Uruguay.

–Vos querés decir desertar –observé.

Me respondió que lo llamara como quisiera, pero que cruzara el charco, que era todo una locura. Sí, era todo una locura, lo sé bien. A la distancia se ve todavía más extraño e irreal. Pero aunque sabía que mi vocación no son las armas y que la decisión podía costarme la vida, le dije que en el futuro no iba a poder mirarme al espejo, si me aprovechaba de una situación de privilegio (tenía amigos con barco) para sortear el destino. La razón es simple: si desertaba, otro tomaría mi lugar. No sería la única vez que me ofrecían una salida por la puerta trasera. Me negué en ambos casos.

Pronto se cumplirán 40 años de esas decisiones de vida o muerte, y no me arrepiento. Ayer recordaban en la tele que ha pasado ya un año del vacunatorio VIP, y me pregunté si los que ventajearon podrán mirarse al espejo ahora, cuando lo peor de la pandemia pasó. Francamente, no supe qué responder.