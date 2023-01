Eugenio Cuttica. “Maradona y Messi son dos ejemplos de talento en el fútbol que obligan a pensar la brecha argentina”

escuchar

El triunfo de la selección argentina sigue siendo motivo de celebración y también de debate. Hace unos días, levantó polvareda en redes sociales una serie de reflexiones del artista y coach de artistas Eugenio Cuttica (Buenos Aires, 1957), que reside con su familia en Long Island. En Facebook e Instagram, Cuttica replanteó la dicotomía sarmientina “civilización y barbarie” en dos arquetipos contemporáneos del fútbol local: los campeones del mundo Lionel Messi y Diego Maradona. “El Mundial de Qatar sirvió como una especie de sismógrafo para medir a la sociedad argentina más allá de un campeonato”, dice Cuttica en diálogo con LA NACION.

El artista argentino Eugenio Cuttica reflexiona sobre la "grieta" a partir del Mundial de Fútbol RODRIGO MENDOZA

“La grieta en la Argentina se remonta desde mediados del siglo XIX hasta el día de hoy -destaca el artista-. Esto se hizo muy evidente entre los dos mejores jugadores que ha tenido este deporte, justamente modelos de esas dos Argentinas. Por un lado Messi, símbolo de la Argentina noble, educada, generosa, compasiva, de cortesía afable, austera, de familia, solidaria con los discapacitados y carenciados, humilde, sencilla y muy talentosa; por otro lado, Maradona, gran jugador, pero que en su vida personal se torna trabajoso de tomarlo como un ídolo ejemplar”.

"Hubo ciertas imágenes en la celebración que se aproximan a la patología social”, dice Cuttica sobre los festejos masivos por el triunfo de la selección nacional PATRICIO PIDAL/AFV

En este punto, Cuttica objeta la relación controversial que tuvo Maradona con las mujeres. “Como para no mencionar detalles de violencia, transgrediendo a veces la línea roja de lo permitido en cuanto a la edad, muy hablador, de actitud desafiante, a veces soberbio y siempre confrontativo, desmesurado y con inclinación ostentosa hacia el uso de sustancias ilegales; alborotador, muchas veces imprudente, transgresor en el sentido de las reglas de su profesión, amigo personal de dictadores de la región, por lo menos políticamente polémico en su estilo de vida”, enumera, si bien luego reconoce: “Y muy talentoso también”.

“Sin hacer un juicio de valor entre uno y otro, estos dos ejemplos de talento en el fútbol obligan a pensar la brecha argentina”, sintetiza Cuttica. “Este Mundial sirvió como ejemplo para perfilar esa brecha y su origen no arbitrario en esta dicotomía de liderazgo más allá de lo deportivo, y de como nos unimos rara vez, en el sentido de la unión por el amor, y también de esa otra forma, en el sentido borgeano”, acota en alusión al espanto. Resalta que sus opiniones aluden al “plano simbólico de los mitos que Messi y Maradona representan”.

Respecto de los multitudinarios festejos por el triunfo de la Argentina en la Copa del Mundo, reflexiona: “Se habló mucho de la unión que produjeron los festejos, pero eso también lleva a pensar más en un aglutinamiento forzado de grupos que son conceptualmente irreconciliables”.

“Convengamos que la reacción social ante la obtención del campeonato trascendió una conducta de festejo -dice-. Así lo han remarcado varios medios, incluso internacionales. Hubo ciertas imágenes en la celebración que se aproximan a la patología social”. Cuttica dio de baja una publicación en la que se expresaba sobre Maradona y las celebraciones masivas del domingo 20 y el martes 22 (feriado nacional). “Personalmente, he sido atacado con ferocidad en las redes por no plegarme a ese síntoma de ausencia de cordura -cuenta-. He sido estigmatizado por cientos de personas como antipatriota por solo decir que se trata de un campeonato y de un deporte”.

Postal de los destrozos en la zona del Obelisco tras los festejos del martes 22 Gustavo Amarelle / Télam

“Al otro día la realidad va a golpear con la percepción que refleja un 50 por ciento de pobreza en el país. Esta celebración sabe más a la ilusión de alegrías crispadas de cantina y mantener una visión objetiva de un evento así no es ser un aguafiestas; en cierta forma es un esfuerzo por tratar de mantener la propia salud mental sobre un medio desequilibrado, y eso lo demuestra la actitud de los jugadores de la selección que decidieron no plegarse al aquelarre. Nunca abandonaron la conciencia de ser primero personas y no dejarse transformar en simples piezas de un juego que pertenece a otra cosa. Tal vez esa visión la hayan adquirido por el hecho de que el plantel completo de la selección reside en el exterior y les permite tomar distancia de ciertos hechos que terminan siendo un espejismo, un analgésico a problemas estructurales”.

Atribuye sus puntos de vista a la tarea a la que dedicó toda su vida. “Un artista debe ser siempre un desmitificador, debe vivir afuera de los mitos y ser un seguidor incondicional de la verdad filosófica -sostiene-. Por eso los artistas son siempre extranjeros, incluso en su propio país. El trabajo del artista como hoy lo conocemos es mostrar la belleza unida a la verdad, la libertad y el amor para recordarle siempre a la comunidad qué es lo importante y esto incluye el trabajo de poner en claro la diferencia entre el alborozo maníaco y la verdadera felicidad”.

El fin de año encuentra a Cuttica muy activo, con propuestas y proyectos. “No hay nada que me guste más que planificar muestras en museos”, revela. Además, explora nuevas herramientas y formas. “Sigo encontrándome en una etapa de evolución hacia las nuevas herramientas como impresión 3D e inteligencia artificial, lo que es muy excitante -concluye-. En lo personal se siente el paso del tiempo y trato de suplantar la gran exigencia física con el arte de poder trabajar con asistentes, ya que la mente, así lo creo, la conservo intacta”. Tan intacta como la libertad de decir lo que piensa.