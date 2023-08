escuchar

Una nueva edición de la exposición de fotoperiodismo más importante de la Argentina, la de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), se inaugura hoy, a las 18, en Centro Cultural Borges (CCB), con 150 imágenes de más de ochenta profesionales del arte de estar con sus cámaras en el momento justo y en el lugar indicado.

Hay tiempo hasta el 17 de septiembre para visitar la 34° Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino en Viamonte 525, de 14 a 20, con entrada gratuita.

Foto de Vanesa Schwemmler de los festejos en la fuente Pucará de Viedma tras finalizar el partido entre la Argentina y Francia por la Copa del Mundo; después de la ciudad de Buenos Aires, la muestra recalará en esa ciudad rionegrina ARGRA

La muestra, al cuidado de un comité editor integrado por Lorena Lucca, Aníbal Greco (de LA NACION), Eva Cabrera, Juan Foglia y Analía Garelli, reúne imágenes tomadas durante 2022 sobre los hechos más relevantes en el país y el mundo en materia de actualidad (como la invasión rusa a Ucrania), vida cotidiana, política, naturaleza y ambiente, arte y espectáculos, retratos, deportes y, en especial, los festejos por el triunfo de la selección capitaneada por Lionel Messi en el Mundial de Fútbol en Qatar. La estrella rosarina es protagonista de varias tomas.

En Qatar, Emiliano “Dibu” Martínez festeja luego de atajar el penal a Kinsley Coman en la definición por penales contra Francia en la final de la Copa del Mundo; foto de Fernando De La Orden ARGRA

“Todos los fotógrafos convocados son de Argra y de todas las regiones del país -dice Sebastián Vricella, presidente de Argra, a este diario-. El comité de selección eligió las 150 imágenes solo mirando las fotos, sin saber de quiénes eran”. Se enviaron 2200 fotografías.

Lionel Messi, rodeado por sus compañeros, levanta la Copa del Mundo; foto de Maximiliano Luna ARGRA

Algunos de los fotoperiodistas seleccionados son Rodrigo Abd, Gala Abramovich, Diego Aráoz, Augusto Famulari, Virginia Benedetto, Martín Bonetto, Adrián Carrizo, Fabián Ceballos, Daniela Damelio, Florencia Downes, Emmanuel Fernández, Federico Izquierdo, Daniel Jayo, Diego Levy, Alejandra López, Maximiliano Luna, Matías Baglietto, Mariana Nedelcu, Josefina Nicolini, Juan José Obregón, Alejandro Pagni, Guido Piotrkowski, Natacha Pisarenko, Soledad Quiroga, Vicente Rizzi, Darío Soldani, Jorge Tello, Leo Vaca, Soledad Vázquez y Gustavo Villordo. Muchos colaboran en LA NACION.

Una diva hétero para la celebración LGBTIQ+ en la ciudad de Buenos Aires: Moria Casán saluda desde una carroza en los festejos el Día del Orgullo, en noviembre de 2022; foto de Camila Godoy ARGRA

Los organizadores destacan que, a partir de la década de 1980, cuando se hicieron las primeras muestras de Argra, hasta la actualidad, la amplia concurrencia de público y la gran repercusión periodística la convirtieron en un acontecimiento único en la historia de la fotografía argentina.

Más de cien mil personas de todo el país visitan las muestras de Argra por año. Las imágenes seleccionadas se publican en un catálogo de alta calidad.

David, un baqueano de la comunidad San Ignacio, en Salta, combate a machetazos el fuego para impedir que llegue a los hogares; foto de Javier Corbalán ARGRA

“Nos reunimos para ver más de dos mil imágenes y realizar un proceso de edición que intentó respetar los temas que los y las fotoperiodistas de todo el país nos presentaban -dice a LA NACION la fotógrafa Analía Garelli, de Télam, miembro del comité editor-. Sabíamos que gran parte de la muestra iba a estar destinada al Mundial y los festejos en todo el país. Editar ese conjunto de imágenes cargadas de acción, emoción, locura fue la parte más difícil, por la cantidad y calidad de las imágenes. Otros temas que se impusieron de alguna manera, por la cantidad de imágenes recibidas, fueron el intento de asesinato de la vicepresidenta, las marchas de apoyo, los incendios en Buenos Aires, Salta, Corrientes; la ceremocia de despedida de Hebe Bonafini, y otros de importancia social e histórica como la absolución de “Higui”, el juicio a la Masacre de Napalpí, la Ley Lucio, los aniversarios de las masacres de Avellaneda y de Trelew”.

Retrato de Nora Cortiñas por Leo Vaca ARGRA

Garelli cuenta que se recibieron pocos retratos (“pero muy buenos”) y muchas historias. “No todas pudieron quedar -acota-. Podemos ver una muy bella en los valles tilcareños de Jujuy, otra del basural de Luján o las imágenes de la guerra en Ucrania. Inmersos ahora en el proceso electoral, resulta llamativo la escasez de imágenes de políticos durante 2022, aunque ya se vislumbraban algunos candidatos: Sergio Massa, Javier Milei. La muestra anual de Argra nos invita a volver sobre lo vivido, a conocer lo desconocido, a disfrutar las imágenes de las y los fotoperiodistas en su máxima expresión”.

Pablo Añeli Final de una marcha de los trabajadores y las trabajadoras del Estado (ATE), por reclamo de mejoras salariales, en Diagonal Norte hacia Plaza de Mayo. CABA, septiembre 2022 ARGRA

“Este año me tocó ser parte del comité editor y no participé como fotógrafo”, dice el fotoperiodista Aníbal Greco. En tiempos de imágenes creadas por inteligencia artificial (que no se caracteriza precisamente por el respeto de los derechos de autor), Greco señala que en Argra se trabaja en la defensa de las obras de los fotógrafos.

Un grupo de adolescentes aprovecha los sauces para zambullirse en el río Limay en Isla Verde, Neuquén, durante el tórrido diciembre de 2022; foto de Emiliano Ortiz ARGRA

“Aunque la utilización de las fotos que se encuentran en internet o redes sociales es un poco incontrolable -admite-. Es un tema del que hay que tomar conciencia: hacer una foto muchas veces requiere de producción, tiempo e inversión, y eso debe ser reconocido. La IA es algo que llegó y con lo que vamos a tener que convivir. Ya se está utilizando, pero hay que tener en claro que nunca será una imagen real, sino imaginada y creada por alguien, que puede recrear de manera fehaciente o no una situación, tal vez perfeccionarla”.

Foto de Inés Mariana Quinteros Orio de Sergio Massa, tras finalizar el acto por el 206° aniversario de la independencia del país; en ese entonces, aún no era candidato a la presidencia por el oficialismo ARGRA

El escritor y periodista Alejandro Wall, en “Postales de una felicidad colectiva” (texto que integra el anuario que se publicará en las próximas semanas), al referirse a la épica de la selección argentina en suelo qatarí, sostiene que las nuevas generaciones “querían su propia historia, sus propios héroes, sus propias imágenes imperecederas, y eso fue lo que se construyó el 18 de diciembre de 2022″.

Foto de Rodrigo Abd tomada en las afueras de Kiev en abril de 2022 ARGRA - AP

Para Wall, la exposición y el anuario de Argra funcionan como “un álbum de lo imborrable”. Ambos muestran “la vitalidad del fotoperiodismo en tiempos de selfies y, sobre todo, en tiempos de redacciones precarizadas”.

Otra imagen de Rodrigo Abd, que docuemnta el apoteósico festejo por la obtención de la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar ARGRA

“Hacer un recorrido por estas fotos, las que muestran los festejos de los jugadores, los gritos de gol, el corazón de Ángel Di María, es un viaje a esos días de éxtasis -grafica-. Los días de nuestra alegría colectiva. La multitud inédita en las calles bajo el calor de diciembre, temperaturas extrañas para ver un Mundial, ese hecho que nos ordena cada cuatro años y que siempre había ocurrido en nuestro invierno. El Mundial como medida de tiempo. Porque está el contexto, un país que necesitaba celebrar”. Texto, contexto e imágenes de un año inolvidable condensados en la 34º Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino.

Retrato del rapero y compositor argentino Duki por Emmanuel Fernández ARGRA