Un ómnibus destartalado que no logra ocultar el paso del tiempo. En su interior, la gente agolpada soporta las inclemencias de viajar en esas condiciones, que de por sí son como mínimo incómodas. A todo esto se suma la peste, que en la India ha recrudecido al punto de que se volviera a decretar el uso obligatorio del barbijo. De todos los viajantes, se destaca el hombre que desciende del vehículo, no solo porque pareciera tener cierto apuro por huir, sino porque además es el que no porta mascarilla. Y por eso es el único rostro que se ve, que desafía tanto al virus como a las órdenes de cuidarse de él, al igual que el apuesto mozalbete de la publicidad que grotescamente desentona con la escena. Sin embargo, más que de un desafío bien puede tratarse de un hartazgo de un cúmulo de desgracias que se agolpan al igual que los pasajeros. Son sofocantes, angustiantes y nada indicaría que pueden tener fin.