“Here comes the sun” (y otros éxitos del apagón)

“Sun, sun, here it comes”, la voz característica de George Harrison sale como de los árboles pero…¿Qué árboles? Si lo único q se ve acá son vinchas flúo, parte de una coreo imprecisa que viene de una oscuridad impenetrable apenas mitigada por las linternas de los smartphones q reemplazaron aquello q nos enseñaron a llamar bichitos de luz. Bueno, no hay. Ni bichos ni luz en las últimas quince cuadras entre Villa Crespo y Plaza Irlanda. La avenida Gaona es un túnel oscuro y los resplandores acaso sean de los incendios allá lejos por todo el país. El coreógrafo seguro imaginaba otro final para su último día de training pero aquí estamos escuchando que “Aquí llega el sol” cuando la noche todavía más cerrada por el masivo corte de luz se empeña en desmentirlo. Es una poptopía total, un eco de esa omnipresencia beatle cuya última fe de vida fue vendernos nada menos que las horas de tedio en la docuserie Get Back. Entonces es un agujero negro todo pero, atenti, que aquí llega el sol (de noche).

*******

Quien reniega de los algoritmos no entiende q la música está suelta y se programa de maneras misteriosas. El melómano va dejando rastro como el gusanito de Jorge De la Vega y no decide tanto como creería. Cuando dejo atrás la clase de gimnasia rítmica dark (por la ausencia absoluta de luz y no porque se rinda culto a un fitness gótico) escucho los aplausos. Se felicitan a sí mismos por haber terminado la rutina en la invisibilidad pero yo aplaudiría el disparate de musicalizar la estafa del servicio eléctrico con “Here comes the sun”. Algo que ni se le ocurriría a un canal dadaísta de noticias es todo un regalo para el flaneur que sortea los semáforos como si atravesara un campo minado. Todos parecemos dispuestos para un fotografía de Arturo Aguiar, el mago de la oscuridad, que convierte ambientes contemporáneos en interiores del barroco.

********

Algunas cuadras atrás en la Avenida Estado de Israel había decidido acompañar la oscuridad con música y programé en el smartphone ese hito de la Bachplotation que es Machine Head de Deep Purple. No me dí cuenta, pues, hasta q me puse a escribir esta columna con el mismo celular en la penumbra del departamento que aquel álbum que había comprado en una disquería de Flores hacia 1980 empieza con “Estrella del camino”: ¡Luz para el runner en penumbras! Spotify se copia de todos nosotros, de nuestro inconsciente pop. ¿O acaso alguien puede creer q pensé en una playlist del estilo canciones para un apagón anunciado? No, pues.

*********

Con lo poco que queda de batería intercambio mensajes con Mecha, la compañera de Charly García. Esta semana recibí la reedición de Serú Girán, el primer álbum del grupo editado en 1978 y cerramos una suerte de entrevista vía WhatsApp. No creo haber sido yo, catorce años en 1982, quien haya conspirado contra el éxito comercial del disco resistido por su propio público. Digo esto porque no lo compré sino que lo robé de la batea de una de las disquerías de la Galería París para perderme entre la muchedumbre de Acoyte. Después lo cambié en el Parque Rivadavia por Dark Side of the Moon (¡que oportuno para esta noche unplugged!) y nunca había vuelto a escucharlo entero como lo hice esta semana. Ahora creo que llegó el turno de la confesión. Vía Mecha, Charly recibe mi mensaje y la respuesta llega en forma de emojis de aplausos. El día que apagaron la luz, sí.