Hugh Jackman y Ryan Reynolds probaron el fernet y hablaron sobre la posibilidad de viajar a la Argentina: “¿Por qué no nos llevan?”

En el marco del lanzamiento de una nueva película, Hugh Jackman y Ryan Reynolds probaron el fernet, felicitaron a la Argentina por la obtención de la Copa América y hablaron sobre la posibilidad de visitar el país en el futuro. Ambos son los protagonistas de Deadpool & Wolverine, el filme que reúne de nuevo a los dos actores de Hollywood y que se estrena el próximo 25 de julio solo en cines.

El comediante y conductor Grego Rossello fue invitado para entrevistar a los actores de la nueva película de Marvel en Brasil y tal y como acostumbra a hacer en su programa de entrevistas -Fernet con Grego- antes de iniciar el mano a mano les preparó un vaso del famoso trago a cada uno. “Viene con un fernet”, les advirtió la productora a los actores que no conocían de qué se trataba. “Es una bebida argentina”, les aclaro.

Firmes a encarar las situaciones con entusiasmo, tanto Jackman como Reynolds hicieron chistes sobre lo que podría contener la bebida que les estaban presentando. “¿Es ayahuasca?”, preguntó irónico Reynolds, que será la cuarta vez que le de vida a Deadpool. “Hagamos un viaje juntos... “, bromeó.

Para despejar dudas, Grego les explicó: “En realidad es italiano, pero se toma más en la Argentina que en cualquier otra parte del mundo. A la gente no le suele gustar la primera vez que la prueban”.

Sin dudarlo mucho, Jackman fue el primero en probarlo. “ Uh, esto está bueno. Es como una especie de cola más amarga ”, identificó. “Esto es muy bueno”, manifestó Reynolds, que estaba sentado junto a él. Más tarde se animaron a probarlo directamente de la botella. “Mientras haya fernet haré cualquier película”, bromeó el intérprete de Wolverine.

Tras ello, felicitaron a la selección argentina campeona de la Copa América, luego de que Grego les preguntara si habían visto el resultado. Además, les preguntó acerca de una publicación que hizo Reynolds en su cuenta de X, en donde adelantó que quizás viajaban al país, pero que al final no se cumplió. “ ¿Por qué no nos llevan a la Argentina? ”, cuestionó el actor y prometió: “ Vamos a ir la próxima ”.

Por su parte, Jackman recordó que sí viajó a la Argentina en el pasado. “Estuve ahí una vez y lo amé. Buenos Aires es hermoso. Comida hermosa, tango, mujeres hermosas”, señaló.

Ya en un ambiente distendido y relajado, hablaron sobre la película. “Antes se decía que no no era buena idea trabajar con amigos ¿Es así?”, preguntó Rossello. “Es una gran idea”, remarcó Jackman, aunque aclaró: “Pero hay que tener cuidado. Hay muchos que intentarán que no trabajes. ‘Esquivemos el trabajo’. dirán. Por eso hay que asegurarse de que sean amigos que trabajen. Que les guste pasar el tiempo y divertirse, pero también trabajar. Ese es el combo. Sentimos la presión de la profesión y nos esforzamos mutuamente”.

La anticipada nueva película de Deadpool integrará por primera vez a Wolverine, luego del exitoso largometraje Logan de 2017 que se había presentado como la última vez que Jackman le daría vida a ese personaje. Sin embargo, en parte por su amistad de más de 20 años con Reynolds, el actor de películas como Prisioneros, El gran showman o X-Men: Días del futuro pasado, cedió a volver a ponerse el traje de su más icónico papel.

“¿Cómo fue llevar a Wolverine a un mundo más de comedia, siendo que es un personaje más bien oscuro y serio?”. “La comedia no funciona a menos que esté respaldada por emociones reales, drama y oscuridad. Para mí encajaba perfecto. Pero teníamos que asegurarnos de honrar al personaje y explicar bien por qué y cómo está en la película, no solo porque sí. Hugh fue muy icónico creando este personaje y dándole forma durante los últimos 24 años, y era la persona indicada para participar en el guion”, explicó Reynolds que es guionista y productor en la saga de Deadpool.

Por último, se les consultó sobre la posibilidad de que sus personajes interactúen con otros del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), el mundo donde coexisten las más de 30 películas y series que lanzó Marvel Studios y Disney en los últimos años. “Esta película está hecha para que sea una experiencia completa, no un comercial para otras”, respondió Reynolds y continuó: “Queremos que el público tenga la experiencia completa y dejen el cine habiendo pasado uno de los mejores momentos de sus vidas. Mi personaje es fan del UCM y Wolverine, y ese es un lugar muy bueno para trabajar, guionar y hacer cosas muy locas. No se puede hacer nada sin entusiasmo y cariño. Lo único que puedo prometer es alegría y una gran experiencia

