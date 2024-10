Ídolos populares en los billetes: de San Martín a Colapinto y de Belgrano a Messi y Maradona

“El billete me da la posibilidad de tener una obra de arte en la palma de la mano”, dice a LA NACION el artista Cristian English (Comodoro Rivadavia, 1984), conocido por pintar retratos de artistas e ídolos populares (de Lionel Messi a Charly García, pasando por Luis Alberto Spinetta y Mercedes Sosa) en billetes de distintos valores. El más reciente, donde sobre el rostro del general San Martín en un billete de mil pesos se perfila el del piloto de automovilismo Franco Colapinto, cosechó decenas de miles de likes en sus cuentas de Instagram y TikTok, @cristianenglishok. En el frente del billete, donde se lee “Banco Central de Cristian English”, pintó al corredor con su casco con la bandera argentina y la bandera a cuadros. En el reverso, se ve el auto de Fórmula 1 de la escudería Williams en la plaza central de Pilar, patria chica del corredor.

En 2023, el entonces diputado Javier Milei recibió de regalo, en la Feria del Libro porteña un billete con su rostro en un lado y, en el otro, el Banco Central de la República Argentina en llamas: era una obra que English hizo por encargo de un libertario. “Nunca sabés qué puede pasar con los personajes que pintás”, dice el artista, que también es músico, a LA NACION. Su “base operativa” está en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia.

Un billete con la inolvidable escena de Diego Maradona y la copa

Comenzó a pintar en billetes en 2020. “Surgió a partir de una convocatoria de la Fundación Haciendo Lío que con la agencia Di Paola hicieron una colecta de billetes de cinco pesos cuando salió la noticia de que iban a salir de circulación -cuenta English-. Los juntaron para hacer unos proyectos de educación no formal y justo apareció la cuarentena y empezaron a comprar viandas para la gente carenciada. En el medio convocaron a artistas para intervenir billetes y luego subastarlos para seguir ayudando con ese dinero. Participamos alrededor de mil artistas, entre los cuales estuvieron Milo Lockett, Tute, Liniers y Maxi Bagnasco; éramos un montón. Me enganché pintando porque me gustó mucho el soporte, me parece interesante”.

Mural de Maradona hecho por English en un portón de garaje en Villa Devoto, que fue elogiado por las hijas del deportista

Es un reconocido muralista. La pared con el rostro de Juan Alberto Badía en Thames y avenida Córdoba es obra suya, así como también los que hizo con escenas de las películas El secreto de sus ojos, Un novio para mi mujer, Relatos salvajes y Esperando la carroza; los de Leopoldo Marechal y Eladia Blázquez en los puestos de libros de Plaza Italia; el de Charly García en uno de los puestos del Parque Rivadavia y el del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en el Hospital Rivadavia. “Lamentablemente, algunos de esos ya no están más”, dice.

Actualmente, Cristian English trabaja en un mural de Lionel Messi en su ciudad, Comodoro Rivadavia Gentileza Cristian English

En este momento está haciendo un gran mural del ídolo más importante del país, Lionel Messi, en su ciudad natal. “Pasar de un mural a un billete fue una relajación en un punto, porque podía lograr cosas en miniatura que de otra manera me llevaría más tiempo; si lo hago en un lienzo, porque también pinto lienzo, está el tema de dónde guardarlos. El billete me da la posibilidad de tener una obra de arte en la palma de la mano”, grafica.

Algunas de las obras -como el billete de Colapinto que se viralizó en redes sociales- son de la colección personal del artista que algún día se podrá ver en una muestra o en un libro; otros los hace a pedido. ”La gente me encarga trabajos por redes sociales y yo armo los diseños para mostrar; otros los hago para difundir mi trabajo”. Recientemente, hizo uno de Guillermo Coppola a pedido de Natalia, la hija del empresario.

Favaloro, Spinetta y María Elena Walsh, entre otros homenajeados por el artista de Comodoro Rivadavia

“El tema del dinero tiene una significación especial; me fui dando cuenta a medida que lo hacía -reconoce-. Tenía una idea acerca de lo que significa pintar dinero, pero en la interacción con la gente en las historias, los comentarios y las publicaciones se produce un intercambio que es muy interesante; a veces es un montón de información, pero en general uno va tanteando qué es lo que sucede con lo que uno hace”.

“Arranqué a pintar como autodidacta a los veintitrés años; antes me dedicaba a la música y tengo un disco en Spotify -cuenta-. Lo que hago actualmente es pintar y me filmo pintando; después hago la música de los videos, que muchas veces está referida a la obra, aunque también uso música que tengo y queda bien con el video. Trato de que haya un concepto y de comunicar algo: a veces se entiende más y a veces menos. Lo de Colapinto me lo pedía mucho la gente, seleccioné detalles como que el auto está corriendo sobre la plaza de Pilar, la ciudad donde vivió. El de Fito Páez lo hice sobre un billete de diez pesos que atrás tiene el Monumento a la Bandera, en Rosario, y lo pinté a él como si el monumento fuera un piano: cosas así que hacen que la obra tenga otra dimensión y no sea solamente un retrato”.

El proyecto de English no consiste en acumular dinero. “Siempre es el mismo: vivir haciendo arte. Es un momento constante que nunca se detiene. El proyecto es uno solo y es enorme”, concluye.

Daniel Gigena Por