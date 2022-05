Sobre el cielo diáfano, interrumpido por una sutil nubecita blanca que pasa sigilosamente junto a un edificio, se impone una mano sin brazo que llama la atención por su colorado intenso, por la rigidez con que cierra un puño con solo tres dedos y por la vehemencia con la cual su índice señala, o más bien apunta, hacia no sabemos dónde ni a qué. Clavada en el extremo de una suerte de mástil, su gesto intimidantemente no condice con su función, ya que se trata de una veleta, cuya tarea consiste en indicar la dirección hacia donde sopla el viento. Ahora bien, la palabra “veleta” también se utiliza para calificar a aquellas personas cuyas opiniones, comportamientos o actitudes varían según las circunstancias. Son seres volubles que mutan según les convenga y que por eso se destacan por una inquietante inconstancia, propia de los vientos, a los que no se puede señalar ni acusar como a las personas.