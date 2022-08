Indignante

Con demasiada frecuencia me entero de alguna realidad argentina que pasa como si de alguna forma fuera remotamente normal (por eso, en gran medida, no estaba al tanto). El otro día, por ejemplo, supe que cuatro provincias argentinas –Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones– no tienen acceso a la red de gas natural. Para ser precisos (lo verifiqué, porque no me entraba en la cabeza), el acceso al gas natural en esas provincias es “casi nulo”. No me lo digan, en muchos lugares de la Argentina también ocurre con el agua, todavía más fundamental.

Pero, dejando de lado eso por un segundo, pregunto: ¿de qué estamos hablando entonces en política, en economía, en federalismo, en patria, en soberanía, en todo lo que (de verdad, muchachos) uno ya se agota de oír, si esas cuatro provincias hermosas, con un potencial incalculable, no tienen gas? No es que no tienen Wi-Fi público en las plazas. O 5G. O trenes de alta velocidad. No. La gente en (reitero) Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones no tiene gas.

Pero eso, que es simplemente obsceno, no es lo peor. Lo peor de todo es que asumimos que es así. Siempre fue así. Y va a seguir siendo así. Lo aceptamos. Bajamos la cabeza y lo damos como un hecho de la vida. Como los tornados en Estados Unidos o los terremotos en México. Lo peor es que ya ni nos indignamos.