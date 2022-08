La naturaleza le ofrece a la mujer la vista de un extenso y arbolado campo. Para complementar el placer de observarla, dispone de elementos que no pertenecen al paisaje. Una mediasombra la resguarda del sol, mientras ella disfruta de las aguas de una pileta armada sobre una superficie negra recortada para que la contenga. Se agrega una manguera, que permite que llegue hasta allí el agua. Y así se produce la conjunción de lo natural con lo artificial. Lucen un tanto disruptivos estos dispositivos que alteran una belleza que ellos de por sí no tienen. Sin embargo, al mismo tiempo es aquello que aportan las creaciones del hombre lo que le permite a ella estar en aguas que de otro modo no existirían, cobijada del sol por una sombra inventada. Con ingenio, ha logrado fusionar todo lo necesario para gozar de un momento de relajación, aunque eso implique sacrificar la pureza del escenario.