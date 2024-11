Jaime Bayly invita a Javier Milei a hospedarse en su casa en Miami para ahorrar dólares

En un video publicado ayer en su canal de YouTube, titulado “Milei, duerma en mi casa”, el escritor y periodista peruano residente en Estados Unidos Jaime Bayly le propone al Presidente argentino que, en su inminente viaje a Miami, duerma en su residencia de Key Biscayne para ahorrarse los gastos de hotel, “que son carísimos en esta ciudad”, advierte. “Le van a cobrar una fortuna por una suite presidencial”. En la imagen de portada del video se ven las caras de Bayly y Milei; entre ambas, una cama de dos plazas.

Javier Milei viajará el jueves a Estados Unidos para encontrarse con Donald Trump en Palm Beach. “Viene muy entusiasmado a reunirse con el presidente electo -dice Bayly-. Querido presidente argentino, querido Javier, admirado Javier, quiero decirle que mi casa es su casa. […] La Argentina es un país sufrido, le ruego que practique la austeridad, que dé el ejemplo y no gaste una fortuna, hospedándose en un hotel cinco estrellas. Le imploro que considere quedarse aquí en nuestra casa. Silvia [Núñez del Arco] y yo deseamos fervorosamente que usted sea nuestro huésped ilustre”.

El periodista, escritor y youtuber Jaime Bayly

La casa del autor de La noche es virgen, youtuber y columnista de LA NACION tiene piscina, jardín y dos cuartos de huéspedes, uno de ellos “con una habitación en suite y un amplio clóset”, describe Bayly, ataviado con saco azul, camisa a cuadros y una gorra negra. Detrás del escritor, se ve la habitual alocasia amazónica que aparece en sus videos.

“Acá lo vamos a arropar, a apañar, a engreír y a entretener -promete Bayly-. No le conviene a usted ni a al erario público argentino irse a un hotel en Miami. En Palm Beach usted puede dormir en la fortaleza amurallada, en el castillo de Trump, pero si se queda aquí estoy seguro de que va a dormir bien, se va a divertir y va a comer rico”. Todos sus vecinos en Key Biscayne, dice Bayly, “adoran” al presidente argentino, “salvo Longobardi, él no lo quiere nada”, puntualiza.

“Usted dirá ‘no me conviene, Bayly es bisexual’, pero no hay peligro de que yo entre al cuarto de huéspedes y me deslice sigilosamente en su cama, eso no va a ocurrir -dice-. […] Puede ocurrir que nuestro perrito Leo se meta en su cama, pero es un perro noble, conservador, republicano y probadamente heterosexual, admirador de usted y de Trump. Él habrá percibido cuánto ama usted a los perros. La gata, no. No se ofenda, pero la gata es más inteligente que usted y que yo”.

También le dice que podrán comer pizzas preparadas por un argentino de sobrenombre “Papito” y meterse en la pileta; Milei podría usar los shorts de baño de Bayly. “Alguna vez fui delgado”, recuerda.

Si Milei duerme en la casa del escritor peruano, este se compromete a no fumar marihuana en su presencia. “No se preocupe, sé que tengo esa fama de bisexual, de onanista, de consumidor de cannabis. Mis vecinos, que tienen carnet para fumar, ellos sí fuman mucho. […] Confíe en nosotros y ahórrele a la Argentina los dólares, dé el ejemplo, practique la austeridad en este viaje. Yo sé que los argentinos de bien que tanto lo apoyan van a estar muy contentos y van a aprobar que no se vaya al Four Seasons o el Ritz, como si fuera un señorito, un dandy, y se quede en la casa del periodista venido a menos, con sobrepeso, pero querido por los argentinos, el señor Bayly”.

La esposa del escritor encuentra al presidente argentino “muy despeinado, muy rockero, muy anarquista”. “Y a nosotros nos une la pasión por la libertad -afirma-. Si me meto en su cama será para conversar, no para manosearlo o besuquearlo, que ya estoy viejo para esas cosas. Hablamos de Adam Smith, de Friedman y de Hayek y de Von Mises y luego de media hora nos vamos a dormir”.

En un video publicado en mayo, Bayly se refirió a las declaraciones de uno de los biógrafos de Milei, el abogado Nicolás Márquez, que había asegurado que los homosexuales se mueren antes que los heterosexuales. Ese hilarante video se titula “Me queda poca vida”. En noviembre de 2023, antes del balotaje, tras una entrevista con Milei, el escritor dijo que el entonces candidato de La Libertad Avanza le había parecido “autoritario, impuntual y homofóbico”.

“En esta isla de Key Biscayne, a usted y a Trump los adoran -insiste Bayly-. […] Todo el año estamos de vacaciones. Yo no voté por Trump, pero a usted siempre lo he apoyado, ¿se acuerda? Los periodistas se reían de mí, decían ‘este es un loco que apoya a otro loco, un lunático que apoya al chiflado de Milei’, y yo decía que Milei iba a ganar, que los pobres y los jóvenes iban a apoyar, porque a los pobres y a los jóvenes no les gusta nada la inflación”.

Bayly y su esposa ya le prepararon una cama al Presidente. “Y hemos puesto algunos libros -dice en YouTube-. Aquí se puede quedar tranquilo. Su comitiva no porque ya no entran y se pueden ir a un hotelito en la isla. Va a sentirse un príncipe, un jeque, un rey en el exilio, que es como me siento yo en esta casa. Lo esperamos entonces y no nos haga un feo, un desaire. No diga ‘a lo de Bayly no voy porque va a fumar marihuana, se va a querer meter en mi cama y me va hablar mal de Trump’. Quiero que Trump tenga éxito y usted también, querido presidente. Nos vemos pronto, presidente argentino Milei, acá lo esperamos”.

Daniel Gigena Por