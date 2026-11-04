Juan Carlos Torre recibió el Konex de Brillante en Humanidades: “Compartan conmigo la obstinación por la esperanza”

El sociólogo Juan Carlos Torre fue distinguido con el Konex de Brillante 2026, el máximo reconocimiento que otorga la Fundación Konex, en esta edición dedicada a las Humanidades, por su labor durante la última década.

El premio destacó la extensa trayectoria del galardonado en el estudio y la interpretación de los procesos políticos y sociales que atravesaron la historia del país.

La distinción se entregó durante la clausura de la 47 edición de los Premios Konex, celebrada en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y encabezada por Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, y Aída Kemelmajer de Carlucci, presidenta del jurado, frente a representantes del ámbito académico y cultural y con conducción de Silvina Chediek.

Todos los galardonados en los Premios Konex 2026 en Humanidades Santiago Filipuzzi

Al recibir el galardón, el sociólogo repasó algunos momentos de su recorrido académico y profesional. “Soy afortunado porque formé parte de la primera camada de la carrera de Sociología. Éramos 30, y cada uno buscaba el último artículo para ser contemporáneo a nuestra época. Tuve también la suerte de participar en la transición a la democracia bajo la presidencia de Alfonsín”, recordó. Y lanzó una invitación: “Compartan conmigo la obstinación por la esperanza”, dijo.

La distinción coronó una edición dedicada a reconocer a las figuras más relevantes del período 2016-2025 en distintas disciplinas del pensamiento y la investigación. Ovsejevich resaltó el lugar de las humanidades en un escenario atravesado por la inteligencia artificial, la biotecnología y la computación cuántica. “El desarrollo no se mide solamente por los avances técnicos, la eficiencia o la automatización. También se mide por nuestra capacidad de pensar, debatir y construir acuerdos, algo fundamental para la vida democrática”, apuntó. Y destacó el aporte de los galardonados en este sentido: “En un mundo que celebra lo que la tecnología puede hacer, ustedes nos recuerdan lo que los seres humanos debemos elegir. Eso no tiene reemplazo”.

La ceremonia de entrega de los Premios Konex 2026 se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA Santiago Filipuzzi

Kemelmajer de Carlucci se refirió a la complejidad del trabajo del jurado y recordó que ninguna de las áreas del conocimiento funciona de manera aislada. “En estos días en los que corremos el riesgo de que el poder tecnológico imponga unilateralmente sus propias reglas, que miran desde una única perspectiva, las humanidades, todas ellas, se presentan como la quizás última reserva de protección de la dignidad humana”, consideró.

Durante la ceremonia también se recordó a la ensayista y crítica literaria Beatriz Sarlo, fallecida en diciembre de 2024 y reconocida este año con el Konex de Honor, y se entregó el Konex Mercosur al historiador y politólogo uruguayo Gerardo Caetano, por su trayectoria y contribución al pensamiento regional. “No anda bien el Mercosur. Debemos afirmar soberanía y debemos ser región”, destacó el galardonado.

Además, se entregaron los Konex de Platino a los exponentes más destacados de las 21 disciplinas establecidas para esta edición/ María Isabel Santa Cruz (Filosofía), Eduardo Barrio (Lógica y Filosofía de la Ciencia), Florencia Luna (Ética y Bioética), Ricardo Ibarlucía (Estética), Claudia Briones (Ciencias Antropológicas), Sandra Carli (Educación), Hugo Vezzetti (Psicología), Juan David Nasio (Psicoanálisis), Marcela Ternavasio (Historia Política, Cultural e Intelectual), Gerardo della Paolera y Roy Hora (Historia Económica y Social), Gabriel Kessler (Sociología), María Victoria Murillo y Catalina Smulovitz (Ciencias Políticas), Martín Diego Farrell (Filosofía del Derecho), Miguel Federico De Lorenzo (Derecho Privado), Víctor Abramovich y María Angélica Gelli (Derecho Constitucional e Internacional Público), Mario Ackerman y Domingo Juan Sesin (Derecho Administrativo, Tributario y Laboral), Edgardo Alberto Donna (Derecho Penal y Procesal), Daniel Heymann (Macroeconomía), Guillermo Cruces (Microeconomía), Andrea Rotnitzky (Econometría y Métodos Cuantitativos) y María Luisa Femenías (Estudios de Género).

En sus discursos de agradecimiento, gran parte de los premiados manifestó su rechazo y críticas al desfinanciamiento de la educación pública y los recortes en investigación y ciencias sociales. “En Argentina, ya se dijo, estamos asistiendo a un verdadero cientificidio”, resumió el sociólogo Gabriel Kessler en sintonía con las palabras de varios de los galardonados.

Citando a Mario Benedetti, Mario Ackerman también apuntó: “Por más que el presente sea de turbación e incertidumbre, aunque hayamos perdido tantos sueños, no cometamos la tontería de perder también la esperanza”. En la misma línea, Domingo Juan Sesin abogó por “seguir defendiendo las normas y principios que hacen a la dignidad humana”.

María Luisa Femenias, reconocida en Estudios de género, se refirió, por su parte, “a esta idea tan básica de la igualdad, una brecha que ustedes saben bien que no está saldada”, dijo ante la sala.

Las menciones especiales reconocieron este año las trayectorias de Guillermo Calvo, Juan Carlos Torre y Ricardo Gil Lavedra, así como de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF). También se dedicó un homenaje a Carlos Nino a los 40 años del Juicio a las Juntas, que agradecieron sus familiares, en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.