Juan Falú presentó su renuncia a la Dirección de Asuntos Culturales: “Seguiré con las mismas banderas desde la guitarra”

El músico Juan Falú presentó su renuncia a la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería argentina. “Presenté la renuncia y fue aceptada. No estoy más en funciones”, confirmó esta mañana el hasta ahora director del área a LA NACIÓN tras comunicar la decisión a su equipo.

El guitarrista y compositor afirma que este paso al costado se debe a una “cuestión existencial de no descuidar el camino artístico” y aseguró sentirse “tranquilo” con la decisión. “Lo estoy, porque se ha basado exclusivamente en proteger mi costado artístico como forma de vida. Cuando asumí, yo imaginé que podía haber una compatibilidad con mi actividad, pero me di cuenta de que el cargo exige una dedicación completa, exhaustiva, de estar muy atento a muchas situaciones, a muchas comunicaciones, a muchas iniciativas, a aprender inclusive a gestionar en un período extraño como éste, sin presencialidad”, explicó.

Y profundizó: “Estoy muy tranquilo porque, así como me di cuenta de que estaba descuidando la música, la composición, el arreglo musical, la edición de obras y los pedidos de compromisos artísticos que tuve que desechar sistemáticamente, a la par de esa situación hice cosas y me voy con una completa tranquilidad porque hemos apuntalado importantes ejes en estos meses”, indicó sobre el trabajo realizado durante su breve gestión, de poco más de medio año desde que asumió al cargo en 2020.

Entre los logros que atribuye a este período, destaca la visualización “de un modo federal de la cultura nacional” y menciona que se han podido sentar las bases “para que eso empiece a consolidarse a través de la política”. Al mismo tiempo, Falú hizo hincapié en el trabajo realizado en relación “a un seguimiento en todas las áreas que se ocupan de los diferentes campos artísticos y la vinculación entre el quehacer artístico y los contenidos reivindicativos de los Derechos Humanos que cobijan, entre otros, las perspectivas de género. Eso se ha hecho con mucha intensidad, con mucha convicción”, remarcó.

El hasta ahora director resaltó, por otra parte, el buen desempeño del equipo del área y aseguró que se ha sentido “en todo momento” acompañado por el canciller. “Hubo un buen vínculo. En general, en todas las áreas he encontrado un muy buen diálogo. Y he encontrado a personas realmente idóneas en el equipo, comprometidas, formadas y con una conciencia bastante alineada con esos postulados con los que uno llegó. Así que me parece que hay una gran potencialidad en esa Dirección para poder mostrarnos ante el mundo de un modo completo desde el país, más entrañable y no solamente desde una mirada centrista”, matizó sobre su objetivo primordial de visualizar una mirada federal de la cultura nacional.

Finalmente, Falú consideró que “no hay que dramatizar la decisión” de su partida e insistió en su deseo de continuidad de su vocación artística. “Me di cuenta de que con la guitarra y con la música se pueden hacer y decir muchas cosas, pero, sobre todo, me di cuenta, en esta etapa de mi vida, a los 72 años, que no podía seguir resignando el quehacer musical. Seguiré con las mismas banderas pero desde la guitarra”, subrayó.

Cancillería aún no anunció oficialmente la renuncia de Falú, cuyo antecesor en el cargo fue Sergio Bauer. En una siguiente instancia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto deberá designar al nuevo director o directora de Asuntos Culturales.

La gestión durante la pandemia

Juan Falú considera que el trabajo en Cancillería durante este último período, en los meses de pandemia, ha tenido su costado negativo pero también algunos puntos a favor. “Ingresar a una función pública sin poder estar cara a cara con las compañeras y compañeros de trabajo es raro, pero al mismo tiempo la virtualidad permitió otro nivel de comunicaciones, en algunos casos hasta más fluido. Por ejemplo, cuando llegó el aniversario de Piazzolla, en un mes logramos reunir unas 150 versiones de su obra a cargo de músicos de varias provincias argentinas y, de esa manera, rompimos con el estereotipo de que a Piazzolla lo representen dos o tres grupos musicales. Ese tipo de cosas se pudieron hacer justamente por la virtualidad. Entonces, fue raro, pero al mismo tiempo fue productivo por su compensación”, valoró.

