“Judío” como “avaro”: la RAE no fue notificada de la denuncia penal del juez Lijo contra la institución

MADRID.— La Justicia argentina ordenó a la Real Academia Española (RAE) suprimir del Diccionario de la lengua española (DLE) una acepción de la palabra “judío” por considerar que incita al odio. La RAE no ha tenido aún la comunicación oficial de esta denuncia penal y, según aseguraron fuentes de la institución a LA NACION, recién se pronunciará cuando reciba el documento.

“La (RAE) ha conocido esta información a través de los medios”, indicaron fuentes de la institución a LA NACION. La Justicia argentina, de la mano del juez Ariel Lijo, realizó el pasado 26 de septiembre una denuncia penal contra Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, y contra “toda otra persona humana responsable que integre dicha organización, por la comisión del delito previsto en el art. 3, párrafo 2°, de la ley 23.592, por incitación al odio contra la colectividad judía”.

El fallo del magistrado dio lugar al pedido de Claudio Gregorio Epelman, en su carácter de apoderado de Fundación Congreso Judío Mundial, y Jorge Knoblovits, en su carácter de presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. En esta acción se imputa a Muñoz Machado por la publicación en el DLE de la quinta acepción de “judío” que expone: “dicho de una persona: avariciosa o usurera”, un término marcado con la categoría de “U. [Usado] como ofensivo o discriminatorio”.

Lijo notificaba también a la Academia Argentina de Letras de este exhorto internacional. Mañana, en el pleno de los jueves, adelantó la presidenta de la institución, Alicia Zorrilla, se tratará el tema con los académicos argentinos y se analizarán los pasos a seguir.

En la mencionada denuncia no se exige retirar otra palabra que también genera polémica: en septiembre de 2023 más de 20 comunidades hispanoparlantes de Hispanoamérica se reunieron para pedirle formalmente que se suprimiera esta misma acepción del vocablo “judío” así como el término “judiada”, cuya entrada sostiene: “mala pasada o acción que perjudica a alguien”, acepción marcada con la aclaración: “originalmente con intención antisemita”.

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado Marta Fernández Jara - Europa P - Marta Fernández Jara - Europa P

“Avalada por el uso, aunque sea inapropiada”

La RAE asegura no haber recibido notificación alguna del juez argentino y la querella teme que se repitan los argumentos brindado el 30 de enero pasado por Muñoz Machado, quien rechazó el pedido para suprimir esa acepción debido a que, a su entender, “está avalada por el uso, por más que pueda resultar socialmente inapropiada o reproblable”. El DLE [no existe un título tal como Diccionario de la Real Academia Española, a pesar de que así se lo llame vulgarmente] es descriptivo y no normativo, es decir, describe el uso de la realidad, pero no pueden excluir del corpus voces u acepciones hirientes o consideradas discriminatorias. En este caso, cuando aparecen estos casos, marca el término, es decir, se lo señala, por poseer precisamente este matiz. A su vez, modificar (incorporar o suprimir términos) del DLE no es una decisión que se toma solo en la Real Academia Española, sino que corresponde a decisiones en conjunto junto con las 23 academias de la lengua. Es decir, Muñoz Machado debe lograr que las demás academias voten a favor de esta supresión.

Lijo le ordenó también al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que bloquee en la Argentina la quinta acepción de la palabra “judío”, que aparecen la versión digital del DLE. ¿Es posible bloquear solo una acepción sin bloquear la página entera? Cabe además aclarar que España y la Argentina no atraviesan por un momento diplomático óptimo, desde que en junio pasado el gobierno de Pedro Sánchez ordenase retirar en mayo a la embajadora en Buenos Aires tras la escalada de agravios entre el mandatario español y el presidente Javier Milei.