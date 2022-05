Juegos sin fronteras

La imagen muestra a dos chicos jugando en la Franja de Gaza durante el feriado del Eid al-Fitr, la Fiesta del Fin del Ayuno, que indica la la conclusión del Ramadán. Pero la foto podría haber sido tomada en cualquier lugar, y sería no menos escalofriante. Medio siglo atrás, los revólveres de plástico también se vendían en las jugueterías; doy fe. Como si fueran algo normal. Alcanza pensarlo dos segundos para darse cuenta de que hay algo profundamente desviado en que los niños pequeños, no importa dónde, jueguen a dispararse con armas de fuego (y una de las de la foto es una réplica demasiado realista). Los videojuegos, siempre demonizados, no hacen sino repetir la misma locura, en otro formato. Que somos una especie violenta, eso no es ninguna novedad. Que la civilización debería replantearse qué hacer con ese instinto reptiliano y destructivo, eso parece urgente.