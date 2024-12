Julio Le Parc y otras nueve personalidades de la cultura argentina recibirán el Premio Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes

La Secretaría de Cultura de la Nación y el Fondo Nacional de las Artes (FNA), organismos a cargo de Leonardo Cifelli y Tulio Andreussi Guzmán, respectivamente, anunciaron los nombres de los diez artistas que este año recibirán los Premios Trayectoria con los que desde hace más de seis décadas se reconoce a creadores de diversas disciplinas. Para asistir a la ceremonia de premiación en el Museo Nacional de Arte Decorativo (MNAD, Av. del Libertador 1902) el viernes 13, a las 17, hay que hacer una reserva en fnartes@fnartes.gob.ar. La entrada es libre y gratuita.

María Mirtha Presas (Artesanías), Norma Binaghi (Danza), Luis Puenzo (Artes Audiovisuales) y Helena Tritek (Teatro), Premios Trayectoria 2024

Esta edición distingue con el Gran Premio (dotado de dos millones de pesos) al artista Julio Le Parc, de 96 años (radicado en Francia, no estará presente en el acto), y con los galardones a la Trayectoria (un millón de pesos cada uno) a nueve reconocidas personalidades por su contribución a la identidad cultural del país: el arquitecto Roberto Aisenson, el artista Jacques Bedel, la histórica directora del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín Norma Binaghi, el escritor Marcelo Birmajer, el músico y director de orquesta Pedro Ignacio Calderón, el arquitecto y patrimonialista Alberto Petrina, la artesana María Mirtha Presas, el cineasta Luis Puenzo y la directora y dramaturga Helena Tritek.

“Agradezco de todo corazón este reconocimiento del Fondo Nacional de las Artes, que me honra y gratifica, porque me siento completamente cómodo con la definición del mismo: ‘reconocimiento a la carrera artística’ y ‘contribución a nuestra identidad cultural’ -dice Birmajer a LA NACION-. Son dos ítems donde creo poder estar comprendido. Empecé a ejercer mi oficio de contar mis historias inventadas a los ocho años en el colegio público Cornelio Saavedra, escribiendo el diario del aula en la parte de atrás de un papel glacé. Publiqué mi primera nota profesional en la revista de historietas Fierro, con diecinueve años apenas cumplidos. Desde entonces he publicado algunos libros, me han traducido a algunos idiomas, centenares de miles de lectores han leído mis libros en los últimos treinta años. He escrito guiones de cine como el de la película El abrazo partido y obras de teatro como Cuatro vientos y el Saxo Mágico. Y sigo escribiendo todos los sábados mis cuentos en Clarín y contando mis historias todas las noches en Radio Mitre. La calidad en el arte es muy difícil de mensurar. Y dependemos del albur del tiempo. Pero cuantificar es menos azaroso”.

El autor de Historias de hombres casados y La despedida intuye que en los últimos cuarenta años ha mantenido “una singularidad, una palabra personal, en una cantidad considerable de trabajo artístico en el rubro de las historias inventadas y la crónica”.

“Repasar la lista de nombres que han recibido estos premios -desde Jorge Luis Borges en 1963- es impactante -sostuvo Cifelli-. Entre ellos, hay figuras que conmovieron al público desde el teatro, la música, el cine, la literatura y el arte, y otras con trayectorias menos visibles, pero igualmente significativas para el campo cultural”.

Roberto Aisenson (Arquitectura), Jacques Bedel (Artes Visuales), Marcelo Birmajer (Letras), Pedro Ignacio Calderón (Música) y Alberto Petrina (Patrimonio), premiados por el Fondo Nacional de las Artes

Andreussi Guzmán señaló que esta edición renovaba el compromiso del FNA con aquellas personalidades que enriquecen y mantienen viva la cultura nacional. “Una vez más, los Premios Trayectoria celebran el talento y el incansable trabajo que llevaron y llevan adelante quienes hoy resultan galardonados”, dijo.

La directora del área de Artes Visuales del FNA, la artista Silvia María Corcuera, dijo a este diario que se habían premiado a artistas con un “extenso y coherente cuerpo de obra y que también en su momento hayan estado vinculados al FNA, como Le Parc”.

“Y en el caso de Jacques Bedel, aparte de haber estado en el Centro de Arte y Comunicación y en el origen del Centro Cultural Recoleta, pesa su larga investigación de materiales y el sentido profundo que les da -agrega-. Es como un artista renacentista, arquitecto y con gran trayectoria y sin concesiones a modas y tendencias, cosa que valoro muchísimo. Valoro su coherencia que transmite durante muchas épocas y sin claudicar”. Para Corcuera, recibir el Premio Trayectoria del FNA otorga jerarquía a quien se lo merece por su labor y hace que “se sienta reconocido por una institución que siempre acompaña y acompañará lo mejor de su quehacer cultural”.

Bedel acaba de publicar Obra política (Inventarium), con el apoyo del Institute for Studies on Latin American Art. Además de reproducciones de su multipremiado trabajo,, incluye un ensayo de la profesora e investigadora Graciela Sarti y otro de la editora y curadora Florence Baranger.

Además de Cifelli y Andreussi Guzmán, estarán presentes en el acto en el MNAD todos los miembros del Directorio del organismo que al inicio de su gestión el Gobierno quiso cerrar, según lo planteaba el borrador de la “ley Bases”.

Recibieron el Premio Trayectoria, entre muchos otros, Emilio Pettoruti, Armando Discépolo, Tita Merello, Benito Quinquela Martín, Cuchi Leguizamón, Griselda Gambaro, Ricardo Piglia, María Elena Walsh, Enrique Cadícamo, Silvina Ocampo, Marco Denevi, León Gieco, Mauricio Kartun, Susana Rinaldi, León Ferrari, Eduardo Falú, Angélica Gorodischer, Sara Facio, Julio Bocca, Leonardo Favio, Mercedes Sosa, Kenneth Kemble, Marta Minujín, María Teresa Andruetto, Hilda Bernard, Cristina Banegas, Charly García, Gylula Kosice y Roberto Cossa.

Daniel Gigena Por