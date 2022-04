Cuando uno ha vivido lo suficiente descubre dos cosas. Primero, que es verdad que la Argentina parece un ejercicio en repetición. Orbitamos en torno de una serie de ideas que nunca han sido probadas, pero que la política emite como indiscutibles. No importa cuáles ahora, no hay espacio aquí para desarrollarlas sin caer en equívocos. Pero es un hecho que los mismos mismos dilemas vuelven, desde que tenía ocho años y vi cómo a la moneda le sacaban ceros por primera vez. Fue traumático. Pero es falso que esto ocurra solo aquí. El problema no está en las directrices de una nación. El problema está en que esas directrices sean puro pensamiento mágico, discurso demagógico o promesas vacías.

Lo otro que uno descubre es que la sociedad argentina no está siempre en el mismo lugar, como se asegura. Vamos evolucionando, pero, como le ocurre a todas las grandes organizaciones humanas, lo hacemos con lentitud. No con la lentitud de las personas. Sino con la lentitud del mundo. Nos va mal; concedido. Podría irnos mejor; cierto. Pero esta es nuestra tierra, y no está hecha de promesas delirantes ni de augurios ominosos, sino de una mayoría silenciosa de personas decentes que cada día hace lo mejor posible. Eso, y no otra cosa, es la Argentina.