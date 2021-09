La creación como ritual iniciático

HACE cinco años, en la Tate Gallery de Londres, se presentó la exposición “Ritos de paso. Arte para el final de siglo”, con la curaduría de Stuart Morgan y Frances Morris. El título de la muestra aludía al término utilizado por los antropólogos para definir ciertas ceremonias iniciáticas vinculadas con el nacimiento, el crecimiento y la muerte de los individuos.

La exhibición, la primera de la Tate dedicada al arte moderno después de diez años, apuntaba a la idea de que los artistas eran los nuevos chamanes de un rito de crisis milenarista: el desastre, la catástrofe y la muerte, tanto individual como colectiva. Desde la óptica de los curadores, el artista era el passeur (barquero) que ayudaba a traspasar fronteras y abrir puertas para otras personas. El creador, a través de sus obras y de sus "acciones", podía hacer visible las fronteras opacas de lo desconocido.

En consonancia con la propuesta, las obras de los artistas representados en la exhibición (entre los que estaban Joseph Beuys, Louise Bourgeois, Robert Gober, Bill Viola y Jana Sterbak) mostraban escenas caracterizadas por lo dramático del azar, por la arbitrariedad de los accidentes y por la fragilidad del cuerpo humano. En este sentido, era ejemplar la instalación de Beuys ("Terremoto in palazzo"), inspirada en un terremoto que, en 1980, lo sorprendió en Nápoles. También apuntaban al mismo tema las sórdidas obras de Pepe Espaliú y de Hamad Buti, con referencias a las enfermedades estigmatizadoras de fin de siglo.

La precariedad, la pérdida de la belleza y del orden del cuerpo eran los argumentos manifiestos en las obras del artista británico John Coplans: enormes autofotografías de su cuerpo desnudo, ofreciendo vistas despiadadas del tronco y de las piernas fragmentadas en tres paneles. El friso exhibía un cuerpo despojado de cabeza, por lo tanto sin identidad, pero cargado de marcas del tiempo, de accidentes. Era evidente la decadencia de la carne.

El tema del cuerpo se reitera en la instalación de la artista de origen palestino Mona Hatoum, titulada "Cuerpo extranjero". En el piso, en el centro de un templete circular negro, sobre una pantalla de video circular, se proyectaban las andanzas de un endoscopio en el interior del cuerpo de la artista. En este caso, no se trataba de las apariencias externas del cuerpo, como en las fotografías de Coplans; tampoco se trataba del alma; era una intrusión desapasionada en la intimidad de las vísceras humanas.

En las propuestas de los once artistas que participaron en "Ritos de paso", como si se tratara de una ceremonia iniciática, se conjuraban todas las angustias generadas por la idea de la inevitable disolución corporal. Se trataba, quizá, de la angustia milenarista (suscitada por la proximidad de los límites numéricos) frente a algo que, sin embargo, siempre estuvo allí, amenazando.

Ritos finiseculares

Cinco años después de "Ritos de Paso", lo que caracterizó más enfáticamente al arte de fin de siglo fue la exposición "Sensation", presentada en la londinense Royal Academy of Arts. La muestra, integrada con obras de la colección privada de Charles Saatchi, provocó notable malestar, incluso entre el público culto. Mario Vargas Llosa publicó en El País , de Madrid, una nota llena de epítetos, similares a los que se dedicaron a los pioneros de la modernidad. La descalificación, reiterada por muchos medios, se fundaba en la acusación de que lo exhibido no era más que una proliferación de obscenidades, de extravagancias y de excrementos. Ya se había dicho, hace más de un siglo, que las obras de Courbet y de Manet eran extravagantes y sucias, que representaban los excrementos de la sociedad, como los Picapedreros y la Olimpia.

La muestra, presentada también en Berlín y en Nueva York (en esta ciudad fueron muchos los ataques), puso en evidencia la aparición de un nuevo realismo, no académico. Se trata de un "realismo neurótico" (así se lo conoce), teñido de conceptualismo, en el que están presentes algunas referencias a Marcel Duchamp, al Arte Povera, a Joseph Beuys y a Bruce Nauman.

Algunas de las obras expuestas en la Tate eran intencionalmente provocativas, como las dedicadas a la violencia y a la muerte, a la pobreza extrema y a los parias de la sociedad contemporánea. Abundaban los trabajos de temática sexual, siempre resueltos con humor espontáneo. Sam Taylor-Wood, con actitud irónica, colocó una mujer en la posición del Cristo crucificado, en el centro de una muy actual escena de la Ultima Cena. Pero lo más importante de la muestra, sin duda, fueron las obras de los hermanos Chapman y de Damien Hirst, conocidos artistas jóvenes británicos.

Las esculturas del dúo que integran Dinos & Jake Chapman (nacidos en Londres, respectivamente en 1962 y 1966) se caracterizan por la anatomía perversa de las figuras, falsamente realistas, de niñas pre-púberes desnudas, con toda clase de anomalías genéticas. Las figuras, de gran tamaño, realizadas con resina y fibra de vidrio, representan siamesas hermafroditas con absurdas combinaciones de torsos, brazos, piernas y sexos. La transgresión -irracional e irónica- no deja de remitir a los efectos imaginarios de la clonación o de la percepción alucinada.

Artista y curador de varias exposiciones que consagraron a la nueva generación británica, Damien Hirst (Bristol, 1965) dedica sus obras, insistentemente, a la vida, la enfermedad y la muerte. Sus instalaciones, de estricto rigor minimalista, son simulacros de asépticos laboratorios, con cuerpos en formol y vitrinas con medicamentos e instrumentos quirúrgicos. Algunas de las obras más provocativas de Hirst contienen animales disecados. En una de ellas, un gigantesco tiburón muerto flota en un inmenso acuario de vidrio lleno de formol. Es evidente que, en este contexto, el tiburón actúa como una metáfora contradictoria y provocativa: la agresión, la muerte y la conservación.

Todo parece indicar que el "arte para el final del siglo", para utilizar el subtítulo de la exposición de la Tate Gallery, muestra la pérdida de la ilusión de un mundo estable, en el que todo tiene formas conocidas y permanentes. Lo que escapa a los modelos debe ser negado u ocultado, para que no trastorne esos supuestos. Por eso, las esculturas delirantes de los Chapman y los especímenes en formol de Hirst, con todo lo que tienen de indefinibles (no son una cosa ni otra), aparecen como imágenes de lo peligroso para la sociedad. Con ironía y humor hacen visible lo no visto, hablan de la fragilidad del ser humano o de la frontera con la animalidad.

Por Jorge López Anaya Para <i> La Nación</i>

