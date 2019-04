La cultura prehispánica, en la mira de dos arqueólogos expertos

Alva y Pillsbury, de visita en Buenos Aires Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Joanne Pillsbury, curadora del MET de Nueva York, y Walter Alva, director del Museo Tumbas Reales de Sipán, hablarán sobre sus investigaciones y descubrimientos

Natalia Blanc
25 de abril de 2019

Lejos de la caracterización que hizo el cine de Hollywood de los arqueólogos al estilo Indiana Jones, dos de los referentes internacionales en las culturas de la antigua América visitan Buenos Aires para participar de un encuentro con colegas argentinos especializados en arte prehispánico. La estadounidense Joanne Pillsbury, curadora del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y el arqueólogo peruano Walter Alva, director del Museo Tumbas Reales de Sipán, son las figuras del simposio "Arte y cultura en los antiguos pueblos de América". Organizada por el MNBA con el apoyo de la Asociación de Amigos del museo, la jornada acompaña la muestra permanente de casi 400 piezas arqueológicas del noroeste argentino que se exhiben por primera vez en el museo.

Pillsbury, especialista en arte y arqueología de las antiguas Américas, es responsable de un proyecto monumental, "Reinos del oro: arte suntuario en la América precolombina", centrado en el simbolismo de las piezas ornamentales en las culturas que habitaron territorios desde el sur de Perú hasta el norte de México antes de la colonización europea. "Es un honor para mí cuidar la colección de arqueología y arte precolombino que tenemos en el MET", dijo a la nacion.

En 1987, cuando Walter Alva halló la tumba del Señor de Sipán, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes para la historia de Perú, Pillsbury era estudiante y becaria de la Comisión Fulbright. Se conocieron a raíz de esa gran investigación y desde entonces han colaborado en diversos proyectos, como el de la ruta del oro, que fue plasmado en un libro y en una muestra exhibida en Los Ángeles y en Nueva York. "Fue un momento muy interesante, difícil por la situación de un Perú golpeado por Sendero Luminoso. Fue el principio de una revolución en la arqueología. Luego, decidimos hacer una exhibición grande con una trayectoria que siguiera el camino del oro desde los primeros hallazgos en Perú hasta México: era una manera de ver el mundo al revés, del sur al norte. Fue un gran placer hacer ese trabajo en conjunto con colegas de varios países y cruzar fronteras. La arqueología es una ciencia muy nacionalista: cada uno se centra en un territorio. Lo que nosotros logramos es cruzar esas fronteras, buscar un camino transnacional".

En su primera visita al país, Pillsbury fue a conocer las nuevas salas del Bellas Artes para el arte argentino y americano antes de la conquista española. "Me postulé a una beca del MET para visitar la Argentina y conocer mejor la arqueología y la historia del arte", contó orgullosa. "Me parece muy importante la apertura de esas salas en el museo porque antes, al no exhibir las piezas prehispánicas, la historia empezaba con los artistas europeos".

Con una trayectoria de 40 años en la investigación y difusión de la arqueología norperuana, Alva fue director de monumentos arqueológicos de la región de Lambayeque y del Museo Arqueológico Nacional Brüning. En 1987, dirigió el descubrimiento de la Tumba del Señor de Sipán, por el que recibió importantes condecoraciones. En el simposio, contará detalles de esa investigación y también de dos hallazgos recientes de la cultura mochica. "La primera tumba intacta de un hombre importante del antiguo Perú, a quien llamamos el Señor de Sipán en alusión a su alta jerarquía, es la síntesis del altísimo desarrollo y el esplendor de una cultura. También, del conocimiento, de su sabiduría, de su arte y de la estructura social y política de un pueblo muy complejo. Asumí la responsabilidad de salvar Sipán del saqueo y la destrucción. La profanación de nuestra historia es una tragedia. Y la herencia milenaria solo es tratada como obra de arte cuando en realidad son símbolos y documentos de nuestra identidad. Es la memoria de nuestros pueblos".

Para agendar

Mañana, desde las 10, en Av. Figueroa Alcorta 2280. Gratis con inscripción previa. www.bellasartes.gob.ar/agenda/simposio-arte-y-cultura-en-los-antiguos-pueblos-de-america/.