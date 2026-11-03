La española Cristina Fernández Cubas ganó el Premio Cervantes “por la originalidad, la excelencia y la coherencia” de su obra

MADRID.- Cristina Fernández Cubas (Barcelona, 80 años) ha ganado el Premio Cervantes 2026. El fallo del jurado, anunciado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun en Madrid este martes, ha destacado el papel que la escritora barcelonesa ha jugado “abriendo caminos a nuevas generaciones de narradores” en “diálogo constante con las obras latinoamericanas de la literatura de la extrañeza”. Es la primera cuentista en recibir este premio y la octava mujer.

El Ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, y la Directora general de difusión de la lectura anunciaron la ganadora del Cervantes 2026 Europa Press News - Europa Press

Cristina Fernández Cubas apostó por el cuento y por el terror hace medio siglo, géneros que han cobrado gran fuerza en la obra de nuevas generaciones a ambas orillas del Atlántico en las últimas décadas. “Con una voz inconfundible y una libertad creadora que ha ampliado las posibilidades expresivas de nuestra literatura, su trabajo representa una aportación fundamental”, ha destacado el jurado.

Periodista en su juventud, Fernández Cubas debutó en 1980 con un libro de cuentos, Mi hermana Elba que su amiga, la editora Beatriz de Moura, decidió sacar en la editorial Tusquets. Los coletazos del boom latinoamericano y las largas novelas marcaban la tendencia en ese momento y aquel debut parecía una rareza con poco recorrido. “Era un género demonizado. Había una confusión que negaba la calidad del relato, como si fuera un capítulo fallido de una novela. Me decían que los cuentos estaban bien pero que era raro y que esos libros se vendían fatal”, recordaba sobre sus inicios la escritora en una entrevista hace unos meses.

Fernández Cubas pronto demostró que su vocación y su talento literario iban muy por encima de las modas. Y no ha flaqueado en su empeño por reivindicar este género, con frecuencia maltratado, al menos a este lado del Atlántico. La barcelonesa ha publicado siete colecciones de relatos entre 1980 y 2025, siendo Lo que no se ve la última de ellas. La inquietante atmósfera de sus relatos muestra siempre un mundo extraño y absorbente, narrado con una voz propia que ha recibido, entre otras distinciones, el premio de la Crítica (2015), el Nacional de Narrativa (2016) y el Nacional de las Letras (2023). Casada con el escritor Carlos Trías, ha vivido en El Cairo, París Berlín, Lima y Buenos Aires.

Fernández Cubas también ha publicado tres novelas, una obra de teatro, cuentos infantiles y un libro de memorias, Cosas que ya no existen, así como una biografía de Emilia Pardo Bazán. Fernández Cubas ha conquistado un lugar propio para ella y para el cuento a lo largo de las últimas décadas.

Creado en 1975 y entregado sin interrupción desde entonces, el premio Cervantes es el máximo galardón de las letras hispanoamericanas. Lo concede el Ministerio de Cultura de España, está dotado con 125.000 euros y reconoce la figura de “una escritora o de un escritor, independientemente de su nacionalidad que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico”. Reconoce la totalidad de la obra de un autor y su trayectoria. La ceremonia de entrega tiene lugar cada año el 23 de abril (de 2027) en Alcalá de Henares (Madrid) presidida por los reyes de España.