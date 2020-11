La Feria Leer y Comer se despide de 2020 con una mirada al futuro

A las 13.30, con Narda Lepes, comienza la edición virtual de la feria de libros y gastronomía

Esta tarde a partir de las 13:30 se realiza la 13ª edición de la clásica feria del libro y la gastronomía que asocia dos placeres: el de la lectura y la comida. Por cuestiones sanitarias, Leer y Comer se hará de manera virtual y gratuita, y se transmitirá, en vivo, por la página web y el canal de YouTube de la feria. También se la puede seguir por la cuenta de Instagram (@leerycomer).

Organizada por el periodista y editor Luis Majul y con el apoyo de BA Gastronómica (programa del gobierno porteño que busca posicionar a la ciudad de Buenos Aires como capital gastronómica de América Latina), esta nueva edición se enfoca en una cuestión central: el futuro. La gastronomía, la literatura, el periodismo, la capacidad de resiliencia y de disfrutar forman parte del menú de este encuentro en el que, entre otras actividades para sentirse bien y conservar el optimismo, habrá charlas, presentaciones de libros, clases de cocina, un DJ-set en vivo de Ramiro Pedemonte (a las 21) y sorteos, por lo que que conviene registrarse en la página web.

"En esta decimotercera edición nos vamos a enfocar en cómo construir el futuro de la gastronomía, el periodismo y la literatura -dice Majul a LA NACION-. Es una especie de maratón virtual con gente muy grossa: prestigiosos pensadores, autores de best sellers, los cocineros más importantes de la Argentina y del mundo y periodistas especializados". En abril pasado, la edición otoñal de Leer y Comer tuvo que suspenderse por el Covid-19. "Mi visión sobre el futuro está anclada en este presente -agrega el autor de El final-. Desde que se instaló la pandemia estamos recibiendo unas lecciones brutales sobre la vida, sobre la muerte, sobre el respeto al otro y sobre las cosas que valen, atravesadas ahora mismo por la muerte de Maradona y todas las nuevas lecturas, lecciones y paradojas que deja". El conductor de Mirá lo que te digo, por LN+, es optimista. "Tengo la expectativa de que vamos a salir más fuertes y mejores, más creativos, eventualmente más solidarios, y si eso no sucede tenemos que construirlo nosotros".

Luis Majul organiza la Feria Leer y Comer, que hoy tiene su edición número 13

Por último, reflexiona sobre la muerte de Diego Armando Maradona. "Va estar presente en muchos de nosotros y en las generaciones que nos seguirán -dice-. Los ídolos nunca mueren. Nosotros somos parte de una generación privilegiada porque fuimos contemporáneos de gente como él, como Astor Piazzola, René Favaloro, María Elena Walsh; gente que dejó una marca enorme. Quizás debemos quitarnos de encima esas cosas tóxicas que tiene la Argentina, como el desborde, la violencia y creer que somos los mejores del mundo".

Participan de Leer y Comer los escritores Jorge Fernández Díaz, que presentará su nueva novela, La traición; Facundo Manes y Daniel López Rosetti, que hablará sobre la percepción emocional; pensadores como Santiago Kovadfloff y Bernardo Stamateas, y destacados cocineros, entre ellos, el español Ferran Adrià, que se referirá a la "restauración gastronómica" (a las 14:30); Narda Lepes, dos de los jurados de uno de los éxitos televisivos de 2020 (Germán Martitegui y Donato De Santis) y Paula Méndez Carreras. La bartender Inés De Los Santos, a las 15:30, dará claves para preparar cócteles a distancia, y Fabricio Portelli, a las 19, recomendará la mejor carta de vinos para tomar en casa. Mauro Colagreco, el único cocinero argentino con tres estrellas Michelin, hablará sobre la transformación de su restaurante en Francia. En el tiempo asignado (que no superará la media hora), cada expositor contará cómo atraviesa la experiencia pandémica y qué receta de cara al futuro.

El español Fernán Adriá se referirá a la "restauración gastronómica", en la presentación de su enciclopedia "Bullipedia", hoy, a las 14.40

La crítica y ensayista Flavia Pittella presentará a las 17:30 su lista de libros para leer en casa. "Seguramente haga un recorrido por algunas editoriales y los libros de este año que me encantaron -dice-. Entre ellos, Transradio, de Maru Leonhard; una de mis novelas preferidas de 2020, Una guía sobre el arte de perderse, de Rebecca Solnit;No es un río, de Selva Almada; Castillos, de Santiago Craig; y alguno de no ficción, como Contra el canon, de Andrea Giunta, y El libro expandido, de Amaranth Borsuk, que es una joyita". Esta semana llega a las librerías porteñas Audazmente tímida (Siglo XXI), biografía de Maja Pflug de una grande de la literatura, la escritora italiana Natalia Ginzburg, con traducción de Gabriela Adamo y prólogo de Pittella.

Una programación surtida

13:30. Narda Lepes: "El futuro es estacional".

14:00. Daniel Herrero, CEO de Toyota, expondrá sobre los autos del futuro.

14:40. Ferrán Adriá presenta "'Bullipedia', la enciclopedia de la restauración gastronómica".

15:00. Mauro Colagreco cuenta cómo transformó su restaurante Mirazur en Francia.

15:30. Inés De Los Santos: cócteles de la nueva normalidad.

16:00. Paula Méndez Carreras realiza una demostración de cocina con la innovadora "Thermomix".

16:30. Santiago Kovadloff reflexionará sobre el futuro imperfecto que nos espera.

17:00. Charla de Daniel López Rosetti: "La importancia de la percepción emocional".

17:30. Flavia Pittella recomienda las mejores novedades literarias de 2020.

18:00. Charla de Bernardo Stamateas: "El dolor que fortalece".

18:30. Jorge Fernández Díaz conversa con Mariano Valerio sobre su nueva novela y el futuro del país.

19:00. El sommelier y periodista del vino Fabricio Portelli habla sobre los mejores vinos para tomar en casa.

19:30. Charla de Facundo Manes: "Los desafíos del día después".

20:00. Donato De Santis hablará sobre su experiencia de trabajo y de vida en medio de la nueva normalidad.

20:30. Germán Martitegui se referirá a este atípico e inolvidable año y acercará claves para reinventarse.

21:00. A bailar. DJ set de Ramiro Pedemonte.

