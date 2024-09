La Fundación El Libro llevó a la Feria de Rosario su pelea con el Gobierno

Escuchar

“El enfermo está grave y con peligro de muerte”. Con estas palabras definió Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, la situación que atraviesa el sector editorial en el país. La frase forma parte del discurso que dio esta tarde en el acto de apertura de la Feria Internacional del Libro de Rosario.

“Como suele ocurrir, esta tribuna de la cultura es el ámbito adecuado para expresar nuestra preocupación sobre ciertos hechos que ponen en jaque a todo el ámbito cultural del país y fundamentalmente a la industria del libro, al libro en sí mismo. Las medidas económicas que se han venido tomando a lo largo de este ahora más largo (valga la redundancia) año están llevando al libro a su máxima reducción. La caída en ventas que nos informan desde las editoriales y librerías pone en juego la ecuación económica de estos sectores y repercute con fuerza en gráficos, distribuidores y escritores. Se hace necesario revertir esta situación, el enfermo está grave y con peligro de muerte. Por eso es doblemente valiosa esta Feria, primero y como siempre porque es una fiesta de la cultura que acerca el libro a la gente y ahora más que nunca porque es la Feria de la resistencia, una manera digna y sensata de hacer frente a esta compleja situación que nos acecha”, dijo Vaccaro en la explanada del Centro Cultural Fontanarrosa frente al Intendente de Rosario, Pablo Javkin; la Ministra de Cultura de la provincia de Santa Fe, Susana Rueda (en representación del gobernador Maximiliano Pullaro, que estaba anunciado pero finalmente no asistió); legisladores, funcionarios, editores y autores invitados, como la rosarina Beatriz Vignoli, encargada en esta edición de las palabras inaugurales. El intendente y la ministra también fueron oradores.

La explanada del Centro Cultural Fontanarrosa, colmada de público e invitados, en la inauguración de la Feria del Libro de Rosario

“Como siempre hemos sostenido la Feria del Libro no es un simple mercado de ofertas de libros (que bienvenido sea), no es un shopping de ventas de esta también mercancía llamada libro, es una gran actividad cultural, con eje en la pluralidad, en la diversidad, que necesariamente contribuye al acercamiento de todos. Acá no hay grietas, hay pluralidad ideológica, religiosa, estética. Con el solo y preciso límite de quienes de distintas maneras ejercen o intentan ejercer violencia en detrimento del grueso de la sociedad”, continuó Vaccaro. Y remató: “Esta tribuna, por su repercusión, nos obliga a acentuar los reclamos que hiciéramos al inaugurar la Feria del Libro de Buenos Aires”.

LA NACION