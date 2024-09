La historia detrás de la foto: carga

Escuchar

Si por algo puede llamar la atención una imagen es por contener un elemento disonante que captura la mirada. Varios aspectos de esta fotografía que vemos aquí generan esa atracción: la colorida carga que transporta esta motociclista contrasta vivamente con el uniforme fondo gris con escasos retazos de un verde apagado. Pero el contraste no es únicamente del orden de lo pictórico: aplicando el sentido común, se tendería a pensar que esa carga, no por liviana menos voluminosa, debería llevarse en un vehículo de transporte adecuado, y no en un precario ciclomotor. Puede argüirse que así se ahorran combustible, espacio y dinero, y se logra el mismo propósito, e incluso quizás se contamine menos el ambiente. Esto último no por ser cierto es menos paradójico: todos esos juguetes y pelotas son de plástico, uno de los mayores contaminantes del planeta.

Temas La historia detrás de la foto