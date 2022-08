La historia detrás de la foto. Encuentros

Aquí no hay una historia, sino varias. Está, cómo no, la escultura roja, ese hombre inclinado y risueño que nuestros ojos occidentales no pueden descifrar cabalmente, pero que de todos modos nos atrapa. Alguien lo pintó de ese color, le imprimió ese gesto y lo puso en ese preciso rectángulo de vereda con algún motivo (o impulsado por ese resto de azar que a veces tanto se parece a una intención). Hay una niña, a la izquierda, que parece estar saludando a alguien (¿al enigmático hombrecito rojo?). Y, por supuesto, el ciclista del centro, paseante reconcentrado, pródigo (sospechamos) en mimos hacia los dos perritos que tan plácidamente se dejan llevar. El hombre es el falso centro de una foto cuyo eje es, en realidad, triangular. Un día en Beijing: paso a paso de lo cotidiano, tres relatos que se cruzan, una milésima de segundo en la que podrían –o no– encontrarse.