La historia detrás de la foto. Opciones

SANTIAGO, Chile.- Un alto en el camino para disfrutar de un trozo de sandía reparador y compensar el calor del sol abrasador en la Plaza de Armas, en Santiago de Chile. El vendedor es un inmigrante peruano que sin siquiera detenerse a descansar avanza con sus patos inflables. Todos del mismo color, todos calcados, hasta en el diseño de sus ojos estrábicos. Ellos tampoco tienen reposo. Deben continuar exhibiéndose a la espera de que alguien se los lleve. Algunos tendrán deseos de partir hacia otros lares y otros no querrán separarse de sus compañeros. Lo que ninguno tiene es opción, porque no son ellos los que deciden quién se va y quién se queda. Siempre es triste y frustrante no poder elegir. Como tal vez le sucedió a este inmigrante, que quién sabe si partió por deseo u obligación. Si quería separarse de los suyos o si le hubiera gustado permanecer con ellos. Es decir, al igual que los patos inflables, ¿tenía opción?