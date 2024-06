“La más linda”: espacios públicos se embanderan en el día del símbolo patrio que creó Manuel Belgrano

Escuchar

En este Día de la Bandera, varios espacios públicos y monumentos lucirán los colores de la insignia patria, “símbolo de la soberanía nacional” igual que el Escudo y el Himno Nacional desde abril de 1944. En el hall de ingreso de la Estación Belgrano de la Línea E “flameará” La más linda, obra de la artista Nora Iniesta realizada con apoyo de Fundación Proa. De un metro por un metro, y hecha con venecitas, la bandera estará ubicada cerca de la oficina de venta de tarjetas y se la podrá ver desde diferentes ángulos.

Nora Iniesta y "La más linda", realizada con el apoyo de Fundación Proa y que se suma al acervo de Subterráneos de Buenos Aires Prensa de SBASE

“Fue pensada para ser ubicada especialmente en la estación que lleva el nombre de su creador, Manuel Belgrano, fundador además de la primera escuela de Bellas Artes de la Argentina -dice Iniesta a LA NACION-. Una imagen simple, reconocible y emblemática, y símbolo universal de nuestra patria”.

La artista, que vive muy cerca de la estación de subte donde se podrá apreciar su bandera-mosaico, suele trabajar en sus obras con los colores patrios. “La bandera es algo muy cercano y sensible a mi hacer, de modo que, si bien he sido abanderada desde muy chica en las escuelas en las que me he formado, trasladar luego a mi propia obra este sentimiento ligado a su imagen invencible, la que nos reúne y nos une a todos los argentinos, me enorgullece -afirma-. Esta posibilidad de eternizarla en un mural de mosaico venecita, a la vista del usuario cotidiano del subte, es un modo de compartir con ellos mi tarea”.

La más linda se incluye en el plan de Gestión Cultural y Patrimonial de Subterráneos de Buenos Aires que comprende más de 450 intervenciones de más de doscientos artistas en toda la red. Más información en este enlace.

En el atrio del Convento Santo Domingo (Defensa 422), el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, participará a las 11 de un acto homenaje en Conmemoración del Día de la Bandera Nacional, en el 204.° aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano y el 80.º aniversario de la fundación del Instituto Nacional Belgraniano, que preside ad honórem el licenciado en Administración Agraria Manuel Belgrano, chozno nieto del héroe.

“Desciendo de Manuela Mónica, hija del general Manuel Belgrano de su relación con Dolores Helguero, en Tucumán, donde permaneció desde 1816 hasta 1819 -explicó el presidente del Instituto Nacional Belgraniano-. A los cinco años, ella vino a Buenos Aires para criarse y educarse con la familia de su padre, y se casó con Manuel Vega Belgrano, un primo, con quien tuvo tres hijos: Manuel, Carlos y Flora Vega Belgrano, quien se casó luego con su tío, Juan Carlos Belgrano. De esa relación nacieron Manuel, Mario y Néstor Belgrano, mi abuelo. Ellos son los primeros descendientes directos del General con el apellido Belgrano. Soy descendiente directo de Belgrano, así como de una hermana y de un hermano del prócer”.

Vista del Museo Casa Histórica de la Independencia, en San Miguel de Tucumán Fernando Font - LA NACIÓN

En el Museo Casa Histórica de la Independencia (Congreso 151), en San Miguel de Tucumán, representantes de distintas instituciones izarán la enseña patria. Participan Lorenzo Villafañe, referente de la Agrupación Belgraniana 27 de Octubre de 1812; Graciela Martínez Aráoz, de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Tucumán “Libertado de América”, y Miguel Galván, de la filial tucumana del Instituto Sanmartiniano del Perú. El acto de arrío lo realizarán mujeres de distintos ámbitos. A las 9 y a las 20 habrá visitas guiadas organizadas por el Área de Investigación de la institución que desde este año dirige el abogado José María Posse y el Área Educativa de la Casa Belgraniana (cupo para veinte personas).

Con entrada libre y gratuita y a partir de las 11, en el Museo Casa Rosada (Av. Paseo Colón 100) habrá una programación especial. A las 11:30, comiena el “Taller de bordado patrio”, para aprender a bordar la bandera. A las 14 y 16, se podrá visitar la exposición Puntos y banderas: la bandera de Ñandutí, y a las 17, disfrutar del concierto Homenaje a la Bandera, con los solistas del Coro Polifónico Nacional Rocío Giordano y Rodrigo Olmedo, acompañados por el pianista Claudio Santoro, que interpretarán canciones de Alberto Ginastera y Carlos Guastavino.

Por iniciativa del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se iluminarán con los colores de la Bandera monumentos y edificios: el Obelisco, la Usina del Arte, el Puente de la Mujer y el Planetario. Los demás días del fin de semana extralargo, solo refulgirá a pleno celeste y blanco el Obelisco.

Por la noche, el Obelisco se vestirá de celeste y blanco de jueves a domingo buteo - Shutterstock

La Feria de Mataderos (Av. Lisandro de la Torre y Av. de Los Corrales) también se viste de celeste y blanco. A las 13 se hará la apertura con el desfile de una gran bandera y también habrá espectáculos, con la presentación del ballet Los del Alba, Quinto Espacio, Malena Dorado y Bruno Arias. Además, vecinos y turistas podrán disfrutar del tradicional paseo de artesanías y productos regionales, y degustar los platos típicos de nuestro país. Se suspende por lluvia.

Y en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1), este jueves y el viernes a las 17 Los Umbides -grupo artístico familiar que difundió el folklore argentino en escenarios de los cinco continentes- realizará un show de folklore con canto, danza, malambo y destrezas con bombos y boleadoras. Con entrada libre y gratuita.

La Orquesta Estudiantil de Buenos Aires presentará, con la dirección del maestro Marcelo Toso, un repertorio que incluye obras de Gilardi, Debussy, Puccini y Beethoven. El jueves 20 de junio a las 18 en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) y, en el mismo horario, el sábado 22 de junio en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 2263). Con entrada libre y sin costo, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad de las salas.

Después del acto del presidente Javier Milei en el Monumento Histótico Nacional a la Bandera Argentina (previsto para las 9), en Rosario, de 12 a 18, en el Parque Nacional a la Bandera (Santa Fe 581) se desarrollará una programación artística, con concursos gastronómicos de asadores, pastelitos y empanadas, ferias de artesanos y de economía social, un espacio para los chicos con juegos y lecturas, patios de baile (con clases gratuitas) y escenarios con música en vivo. Entre otros, participan Nahuel Pennisi, Koino Yokan, La Vanidosa, Trinidad Orellano, Sauce Rojo, Monchito Merlo, María Elena Sosa, Sol García y Diego Zalazar.

En el partido de Escobar, el Día de la Bandera coincide con el 131° aniversario de la ciudad de Garín. A partir de las 9.30, habrá desfiles, shows musicales, feria de emprendedores y actividades durante todo el día. A las 17.30, cierre con un recital de Bersuit Vergarabat. En el Boulevard Pte. Perón esquina 2 de Abril, con entrada libre y gratuita.