La mirada de Moisés Naim se suma a LA NACION

A partir de este lunes, LA NACION comenzará a publicar la columnas de reconocido analista político Moisés Naim , actualmente publicadas por medios como El País, de España, y La Repubblica, de Italia, entre otros diarios y revistas del mundo.

Venezolano, nacido en 1952, Moisés Naim se doctoró en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), y entre 1989 y 1990 fue ministro de Industria y Comercio de Venezuela. Exdirector ejecutivo del Banco Mundial, es miembro del Carnegie Endowment for Internacional Peace, el InterAmerican Dialogue, el World Economic Forum y el Council of Foreign Relations. Ganador de múltiples premios internacionales, es autor de quince libros; entre ellos, Ilícito, elegido por The Washington Post uno de los mejores libros de 2005, y El fin del poder, también elegido por el Post y The Financial Times como uno de los mejores de 2013. Ha dirigido la revista Foreign Policy y es un experto de consulta a nivel global.

