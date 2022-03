Llevamos la violencia dentro. Sería una tontería negarla. Y sería también peligroso. Pero como la hemos barrido bajo la alfombra durante décadas –con diferentes, pero siempre estrambóticos argumentos–, la violencia ha ido ganando terreno. La invasión rusa a Ucrania es una muestra espantosa, pero mirémonos al espejo. ¿Cuántas veces por semana nos enteramos de que dos personas que se dicen civilizadas se molieron a golpes por un lugar en la fila, una maniobra de tránsito poco feliz o alguna otra insignificancia?

Sembramos frases políticamente correctas acerca de que la violencia no conduce sino a más violencia, que no resuelve nada, que el ejemplo, que la convivencia, que la tolerancia, y a la primera de cambio (literalmente), nos agarramos a trompadas. O cosas mucho peores. Ni la naturaleza, a la que calificamos de salvaje, apela tanto a la agresión para resolver sus conflictos. Los humanos hemos demostrado ser los más violentos y los más crueles. Civilización es controlar este instinto, esta falla en nuestros mecanismos mentales, este error de diseño, y hacer lo imposible por suprimir la violencia. Llegado el caso, poner la otra mejilla. Hace rato que deberíamos haber aprendido esa lección cristiana. Si no, dejemos de creernos tan civilizados.