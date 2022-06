LA OTRA MIRADA: Irán y sus Historias Secretas, Bansky, las minas de Tanzania, Shanghái y un remanso en Kiev

Nyarugusu, Tanzania, mayo 2022. A CIELO ABIERTO La mirada del hombre parece condensar varias cosas: admiración, dudas, incredulidad. En Tanzania, tierra rica en minerales donde el oro concentra más del 90% de las exportaciones, no es común ver mujeres abocadas a la minería a cielo abierto y no precisamente porque no se dediquen a ello. Agrupadas, acaso para darse valor, varias de ellas han decidido ponerse en la primera línea de esta actividad artesanal y de pequeña escala que las relegó históricamente en una región donde fueron víctimas de violencias de todo tipo. Un informe de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), de hecho, señaló que allí las mujeres ingresan desde niñas en estos ámbitos y no solo subrayó los peligros a los que se exponen, sino que exigió que obtengan los mismos reconocimientos que los hombres. Y que salir a la luz, para ellas, deje de ser solo una metáfora. (Texto de Violeta Gorodischer)

LUIS TATO - AFP