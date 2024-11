La vicepresidenta criticó el plan de lecturas bonaerense y escritores juntan firmas por el “derecho a leer”

Ayer, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó en sus cuentas de X e Instagram un mensaje en contra del plan de lecturas para estudiantes del nivel medio (ciclo básico y ciclo orientado) de centros de enseñanza del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Identidades Bonaerenses, por considerar que incluye libros “degradantes e inmorales”. La colección, de más cien libros de narrativa, novela gráfica y poesía, fue lanzada en 2023 con el aval de las autoridades políticas y educativas de la provincia de Buenos Aires, como el gobernador Axel Kicillof y el director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni.

“Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que @Kicillofok les ofrece. Existen límites que nunca deben pasarse. ¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños! ¡¡Con los chicos NO!!”, escribió Villarruel sobre la imagen de dos párrafos de la novela Cometierra, de Dolores Reyes donde se narran escenas sexuales. A la manera del gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, con su mensaje la vicepresidenta sienta las bases para la creación de una lista de “libros prohibidos” para adolescentes.

Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que @Kicillofok les ofrece. Existen límites que nunca deben pasarse. ¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños! ¡¡Con los… pic.twitter.com/PrIeLAJnGZ — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 7, 2024

Hoy, en respuesta a Villarruel, comenzó a circular una solicitada en redes sociales, titulada “En defensa del derecho a leer”, donde se reivindica la colección Identidades Bonaerenses, que reúne diversas obras literarias de autores nacionales para públicos de distintas edades. En redes, se invita a difundir el comunicado con los hashtags #ConloslibrosNO y #DerechoALeer.

En Argentina quieren prohibir la lectura en la enseñanza secundaria de estos cuatro libros porque contienen sexo y violencia.



Como si los libros tuviesen culpa, como si en la tele y las redes no hubiera lo uno ni lo otro.



Como si los chavales fuesen bobos. #DerechoaLeer pic.twitter.com/OzsbaaIKhT — Miguel Barrero (@MiguelBarrero) November 8, 2024

“Identidades Bonaerenses es una colección compleja, humana, que no niega las contradicciones ni las oscuridades y que refleja nuestras identidades desde una mirada no idealizada, intentando alejarnos de la representación estereotipada del ser bonaerense -asumen los responsables de la colección-. De esta manera, nos permite vernos no solo en nuestras fortalezas y en nuestros motivos de regocijo y orgullo sino también en el reconocimiento de todo aquello que nos preocupa, nuestros problemas, lo que anhelamos cambiar”. El gobierno bonaerense compró aproximadamente cinco mil ejemplares de cada título de la colección a editoriales locales y los distribuyó en bibliotecas escolares.

Firmemos en defensa de la *Colección Identidades Bonaerenses*, ante los ataques de la vicepresidenta en X que no sólo persiguen un efecto mediático, sino erosionar el DERECHO A LEER de nuestras pibas y nuestros pibeshttps://t.co/ge1tcmrT1x#DerechoALeer



*SE RUEGA DIFUNDIR* — Virginia Feinmann (@vfeinmann) November 8, 2024

Escritores como Claudia Piñeiro, Marcelo Figueras, Félix Bruzzone (que integró el equipo de asesoramiento y selección con Leo Oyola, Cynthia Edul, Martín Biaggini y Paula Bombara), Virginia Feinmann y Juan Fernando García compartieron en redes el comunicado y se expresaron sobre el naciente debate, al igual que la coordinadora del catálogo, la editora Julieta Elffman. En 2023, Dolores Reyes publicó Miseria, la continuación de las andanzas de Cometierra y sus amigos en territorio ya no bonaerense sino porteño. Próximamente, se estrenará la serie basada en su primera novela, realizada en México.

La colección Identidades Bonaerenses es una de las mejores cosas que tiene la Provincia de Buenos Aires. 120 toneladas de libros que pesan mucho más que los twits desangelados de la reacción conservadora. #DerechoALeer — Félix Bruzzone (@Felixbruzzone) November 8, 2024

En este enlace se puede consultar el catálogo de Identidades Bonaerenses, que incluye libros de Roberto Arlt, Manuel Puig (autor prohibido por el peronismo en la década de 1970), Ruth Kaufman, Sandra Comino, Mauricio Kartun, Sergio Bizzio, Franco Vaccarini, Fernando Chulak, Walter Lezcano, Alejandra Zina, Márgara Averbach, Aurora Venturini y Jorge Asís, entre muchos otros. Varios libros -entre ellos aquel cuyos párrafos escandalizaron a Villarruel (sugerido para el “ciclo orientado”, a partir de cuarto año del secundario)- llevan la leyenda “requiere acompañamiento docente”.

Esta mañana, en diálogo con Radio AM750, Sileoni dijo que los libros adquiridos por el gobierno provincial van a las bibliotecas de las escuelas. “No se obliga a los estudiantes a leerlos -explicó-. Son herramientas de apoyo para los docentes, que abren un mundo al que muchos chicos no tienen acceso. Tenemos 1.700.000 estudiantes en el nivel secundario y muchos no pueden comprar libros. Algunos sectores no comprenden la mirada que propone el arte y, de un libro de 170 páginas, sacan solo un fragmento”.

El comunicado de Identidades Bonaerenses

En defensa del derecho a leer

La colección Identidades Bonaerenses reúne un conjunto de libros de narrativa, poesía, novela gráfica, teatro, ensayo y comunicación de la ciencia que recuperan la pregunta por la identidad, el territorio y sus voces para poner en el centro de la escena la diversidad de voces, imágenes, temáticas, problemas, condiciones de vida, que atraviesan a la Provincia de Buenos Aires desde la perspectiva de quienes la narraron, la investigaron, la evocaron y la imaginaron.

La identidad lectora no es, no puede ser, una obligación impuesta, sino una construcción personal que se moldea en función de los intereses, gustos, experiencias y deseos de cada estudiante. El derecho a elegir qué leer, y por lo tanto qué no leer, es irrenunciable. Es por eso que esta colección de más de 100 libros, que incluye tanto títulos clásicos de la literatura nacional como otros absolutamente novedosos de autores jóvenes, no prescribe la lectura ni obliga a leer los libros canónicos, sino que estimula el entusiasmo a partir de la exploración y el descubrimiento de diferentes posibilidades.

Identidades Bonaerenses es una colección compleja, humana, que no niega las contradicciones ni las oscuridades y que refleja nuestras identidades desde una mirada no idealizada, intentando alejarnos de la representación estereotipada del ser bonaerense. De esta manera, nos permite vernos no solo en nuestras fortalezas y en nuestros motivos de regocijo y orgullo sino también en el reconocimiento de todo aquello que nos preocupa, nuestros problemas, lo que anhelamos cambiar.

Para que un libro llegue a ser un libro tiene que encontrar editores que apuesten a su valor, lo defiendan, lo produzcan y lo den a conocer. Después, un libro tiene que encontrar sus lectores y para eso, tiene que lograr tener esa capacidad de contacto que provoque el deseo de lectura. Son los lectores los que construyen los libros, su horizonte de recepción, su legitimación. Los lectores definen qué es y qué no es literatura en determinado momento de la historia. Son, en definitiva, los lectores quienes reconocen a la literatura como literatura.

Cada libro es un misterio que encierra su propio itinerario de lectura. Esperamos que los que forman la colección Identidades Bonaerenses potencien los abrazos, las posturas solidarias, los valores humanos y la preocupación por la alteridad, actitudes que, con frecuencia, extrañamos por su ausencia. Hay libros para todas las edades del nivel medio, y cada nivel puede encontrar títulos que ayuden a potenciar la lectura, porque entendemos que leer, pensar, imaginar y debatir es el camino para construir una sociedad más inclusiva y diversa.

Leer es leernos y es leer la realidad que nos rodea: leer es siempre espejo, en tanto nos invita a identificarnos con aquello que en las lecturas nos refleja, pero también es ventana para descubrir el mundo exterior, lo que nos diferencia, lo que hay de distinto a nosotras y nosotros en otras personas, geografías, sociedades, comunidades, latitudes y paisajes, sean reales o simbólicos.

Invitamos a todas las argentinas y todos los argentinos a leer los títulos que forman la colección para descubrir voces diversas, como son diversas las vidas y nuestras realidades. Porque es en esa tensión entre la similitud y la diferencia, en ese conocer lo desconocido y reconocer lo propio, donde anida la posibilidad de construcción de nuestra identidad.

Daniel Gigena Por