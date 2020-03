Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de marzo de 2020

En un cumpleaños o una reunión familiar, las consultas tecnológicas siempre están presentes. Para los que no tienen problemas de presupuesto, la respuesta suele ser más sencilla. ¿Querés lo mejor? Elegí el modelo con mayor capacidad y mejor cámara. Del otro lado están aquellos que quieren tener una Ferrari a precio de oferta de un auto usado en excelentes condiciones. Casi todos quieren un atajo fácil, la respuesta de un genio liberado de la botella. Elegir entre lo mejor del mercado requiere investigar la opción que más se adapta a cada uno.

Cuando no tengo ganas de dar largas explicaciones, con una breve orientación doy por terminada la conversación tecnológica. Sin embargo, a veces me comprometo y analizo precios, configuraciones y servicios. ¡Y terminan eligiendo cualquier otra cosa! A pesar de estas frustraciones, no hay mejor cumplido que ayudar a alguien que agradece la asistencia y elige basado en la confianza.

También están las dudas técnicas cuando el desastre hizo lo suyo: falta de espacio de almacenamiento, lentitud en el funcionamiento o pérdida de los archivos. Nadie pregunta cuando todo anda bien, y aquí conviene aplicar medidas para anticiparse a los problemas. Recordar las contraseñas y, si la memoria falla, una agenda de claves como 1Password, LastPass o KeePass. ¿Corto de espacio de almacenamiento? Para la próxima elegí un equipo con mayor capacidad y más RAM, si las aplicaciones funcionan con lentitud. Los videos y fotos pasaron a ser enteramente digitales, y es importante activar la copia de seguridad en iPhone (iCloud) y Android (Google Fotos). Lo mismo con WhatsApp y el backup del historial de chats, aunque algunas conversaciones podrían perderse y nadie lo lamentaría. Prevenir siempre sale más barato.