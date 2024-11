Las mejores fotos: comienza un festival internacional que le corre el velo a temas sociales, humanitarios y ambientales

De jueves a domingo, se realiza en cuatro localidades cordobesas la primera edición de Calamuchita Foto Doc; habrá exposiciones de reconocidos fotógrafos nacionales e internacionales y se proyectarán catorce documentales

Las fotografías son, según la escritora Susan Sontag, interpretaciones del mundo. De jueves a domingo, tomas de ese archivo interminable se podrán ver en la provincia de Córdoba, en la primera edición del Calamuchita Foto Doc, festival internacional de fotografía y cine documental con sede en Villa General Belgrano, Los Reartes, La Cumbrecita y Villa Ciudad Parque. Participan prestigiosos referentes de la fotografía nacional e internacional. La apertura será hoy, a las 14, en la Casa del Bicentenario, en Villa General Belgrano, y concluye con un brindis, en la misma sede, el domingo a la noche.

Foto de Anita Pouchard Serra, de su trabajo "Espera(nza)", sobre la legalización del aborto Anita Pouchard Serra - Prensa Calamuchita FotoDoc

Independiente y autogestivo, el festival cuenta con el apoyo de las cuatro localidades y del gobierno provincial, a través de Córdoba Cultura. En su primera edición, reúne a más de cincuenta expositores y presenta una agenda de actividades que incluye talleres, charlas y la proyección de catorce documentales, entre otros, Plasticland, Sara Facio. Haber estado ahí, La zorra y la pampa y Una mirada honesta. Todas las actividades (menos las revisiones de portfolios y un workshop de Alejandro Chaskielberg de fotografía nocturna en un viñedo de la zona) son con entrada libre y gratuita.

Anna Surinyach. De su serie “Mar de Luto"; Maymouna Fati abandonó la costa de Tan Tan, en Marruecos, en 2022 junto con otras 57 personas. Antes de partir, envió un audio a su hermano Backary Fati donde le decía que rezara por ella, que estaba a punto de subir al barco: "Si ves un número español que hace una llamada perdida, gracias a Alá" Anna Surinyach - Prensa Calamuchita FotoDoc

Dirigido por el fotógrafo y documentalista Sebastián Gil Miranda y Constanza Pramparo, el equipo está integrado por Santiago Kimsa, Carlos Ruiz, Sergio y Julieta Favot (de Casa C, una de las sedes del encuentro), Cecilia Franchi (de Rayo Galería), Nacho Sánchez Ordoñez, Albano Cosentino Lombardi y Sergio Martina, director de Cultura y Turismo de Los Reartes.

Foto de Sara Aliaga, de la serie "Agua, presencia y ausencia, en Bolivia" Sara Aliaga - Prensa Calamuchita FotoDoc

En diálogo con LA NACION, Sebastián Gil Miranda señala que uno de los objetivos del festival es “visibilizar y promover proyectos de impacto social, humanitario y ambiental, con un firme enfoque en la inclusión, la diversidad y la igualdad”; otro, convertirse en “una plataforma para el intercambio cultural y el debate sobre temas relevantes a nivel local y global”. Se podrán ver trabajos de Rodrigo Abd hechos en escenarios de la guerra de Ucrania, una retrospectiva de Eduardo Longoni, imágenes de la DANA en Valencia tomadas por Pablo Tosco y fotos del colombiano Federico Ríos Escobar, ganador del premio a Mejor Fotógrafo Iberoamericano de 2023 por el POY Latam, hechas a los exguerrilleros de las FARC.

Foto de Francesco Pistilli de jóvenes migrantes afganos que duermen en un vagón de tren abandonado en la estación de Belgrado, Serbia (2017) Francesco Pistilli - Prensa Calamuchita FotoDoc

Además de los mencionados, de la Argentina participan Pablo Piovano, Irina Werning (que fotografió al Presidente para la revista Time), Marcelo Brodsky, Jorge Mónaco, Tony Valdez, Diego Lima (que registró los devastadores incendios en la provincia de Córdoba), Gabriel Orge, Luján Ajusti, Gastón Zilberman, Sebastián López Brach, Víctor Caivano, Rodrigo Illescas y Sebastián Salguero. Y se exhibirán imágenes de la boliviana Sara Aliaga, los españoles Rubén Salgado Escudero, Judith Prat, Arturo Rodríguez, Anna Surinyach y Tino Soriano, el uruguayo Federico Estol, la alemana-argentina Sarah Pabst, los brasileños Lalo de Almeida y Rafael Vilela, la franco-argentina Anita Pouchard Serra, la colombiana Fernanda Pineda, la peruana Ángela Ponce, los italianos Giancarlo Ceraudo, Francesco Pistilli, Alesssandro Cinque y Francesco Pistilli, la costarricense Glorianna Ximendaz, el hispano-libanés Diego Ibarra, la venezolana Fabiola Ferrero, la chilena Tamara Merino y Ayün Colectivo de Fotógrafas. Se presentará también el valioso Proyecto Calle, conformado por jóvenes fotorreporteros.

Foto de Sarah Pabst. "Mi marido Blas consuela a nuestra hija Elena durante una siesta el 15 de agosto de 2020, cerca de Colonia, Alemania. Habíamos llegado de Argentina unos días antes, escapando de la curva ascendente de casos de coronavirus en nuestro país de origen", cuenta la fotógrafa Sarah Pabst - Prensa Calamuchita FotoDoc

Al encuentro asistirán profesionales y estudiantes. “Luego de lanzar una convocatoria abierta, llegaron propuestas de la provincia anfitriona, de todo el país y de Perú, Colombia, Brasil, Bolivia y México”, cuenta Gil Miranda a LA NACION.

Grupo de pelilargas fotografiado por Irina Werning Irina Werning - Prensa Calamuchita FotoDoc

“El festival involucra a muchas zonas del Valle de Calamuchita -dice Gil Miranda-. Participan ganadores del Pulitzer, World Press Photo, Sony World Photography Award, Pictures of the Year, POY Latam y el Premio GABO; colaboradores de The New York Times, The Washington Post, The Guardian, la revista TIME y National Geographic, que les pagó los pasajes a dos fotógrafos brasileños para que viajen a las sierras cordobesas para informar cómo es el trabajo de los exploradores de NatGeo y el sistema de becas de la publicación. Y vienen grandes referentes locales, como Longoni y Abd”.

Judith Prat. De su trabajo "Decían que era bruja", sobre femicidios en los Pirineos entre los siglos XV y XVIII Judith Prat - Prensa Calamuchita FotoDoc

“Desde cubrir grandes sequías e incendios hasta trabajos de largo plazo como el de Pablo Piovano sobre el costo humano de los agrotóxicos, el de los explorers de NatGeo en diferentes lugares de América, el trabajo de Salgado Escudero en comunidades donde no hay luz eléctrica, otros sobre la Franja de Gaza y fotos históricas como las de Longoni, que estará dando una charla, en el copamiento del regimiento de La Tablada van a exhibirse al público”, cuenta Gil Miranda, que ha trabajado en varios países y es padrino de un proyecto de ballet en una de las favelas de Río de Janeiro. En Calamuchita Foto Doc se va a proyectar un cortometraje, producido por la actriz Gal Gadot, que aborda ese trabajo comunitario.

Foto de Rubén Salgado Escudero, de su serie “Retratos solares”, en comunidades de la India donde no hay luz eléctrica Ruben Salgado Escudero - Prensa Calamuchita FotoDoc

“Más allá de la calidad de los expositores y los documentales que se exhibirán, el festival busca ser un lugar donde el arte y el activismo social se encuentren y fomenten un diálogo continuo sobre los temas más urgentes y relevantes de nuestra época”, destaca Gil Miranda. Amantes del arte, estudiantes, profesionales del sector cultural, cronistas, fotógrafos, ambientalistas, docentes y estudiantes, así como los interesados en el cruce entre arte y transformación social, disfrutarán de las propuestas del encuentro. La programación completa se puede consultar en la cuenta de Instagram del festival, de donde se puede descargar el catálogo en formato PDF e informarse sobre los invitados.

Foto de Luján Agusti, de su trabajo sobre las turberas en Tierra del Fuego. "El valle de Carbajal posee una de las mayores turberas de Sudamérica. Esta turbera única es atravesada por el río Olivia. Se estima que el 65% de la superficie de la Isla de Tierra del Fuego está cubierta por turba, y por esta razón el Fin del Mundo es uno de los lugares con el aire más limpio del planeta. La turbera es un tipo de humedal con acumulación de materia orgánica en cuencas generalmente de origen glaciar", detalla Agusti Luján Agusti - Prensa Calamuchita FotoDoc

“Al ubicarse las sedes en sitios turísticos, la gente además podrá recorrer la zona”, agrega el promotor del evento. En el Valle de Calamuchita hay lagos, ríos, cascadas, bosques y cerros. “No hay otro festival así en la Argentina y la intención es hacerlo todos los años”, dice el fotógrafo.

Toma de Lalo de Almeida, de su trabajo “Distopía amazónica”; en la foto, hombres trabajan en una mina de oro en Peixoto de Azevedo, en el norte de Mato Grosso, una de las áreas productoras de oro más grandes de Brasil Lalo de Almeida - Prensa Calamuchita FotoDoc

Las sedes son, en Villa General Belgrano, Galería Rayo, Casa C, el Salón de Eventos y Convenciones, la Casa del Bicentenario y la Casa Alemana; en Los Reartes, Sum Atahualpa Yupanqui, La Vizcachera Espacio Cultural, la Biblioteca Popular de Los Reartes y Territorio Cuerpo. Asimismo se realizarán actividades especiales en bodegas, hoteles y otros espacios de la zona. Una vez concluido el festival, parte del material expositivo seguirá circulando por importantes espacios y museos del país.

Foto de Alessandro Cinque. "Antes de la llegada de la minera a Ayaviri, en el sur de Perú, la gente vivía del queso y la leche. Los residentes locales afirman que, debido a la contaminación del agua y la sequía, sus vacas comenzaron a producir menos leche y de menor calidad. Como resultado, los productores de queso ahora tienen dificultades para vender sus productos fuera de la ciudad y las condiciones económicas de los criadores han caído drásticamente", cuenta el fotógrafo Alessandro Cinque - Prensa Calamuchita FotoDoc

Entre las actividades, además de las exposiciones fotográficas y las proyecciones de cine documental, están programados paneles de discusión, charlas magistrales, debates, workshops, stands con fotolibros, mesas redondas, revisiones de portfolios y un mercado de intercambio de cine documental entre artistas, productoras y programadores.

Foto de Pablo Piovano sobre el "costo humano" del uso de agrotóxicos Pablo E. Piovano - Prensa Calamuchita FotoDoc

El programa de radio especializado en fotografía Luz mala, que se emite desde la radio comunitaria El Brote, de Villa Ciudad Parque, celebrará su programa número 100 con una edición especial en vivo desde (y sobre) el evento. Si bien la mayoría de las actividades serán presenciales, habrá algunas videoconferencias que permitirán la participación de referentes internacionales.

Toma de Fernanda Pineda, de su serie “Yolüja” en el desierto de la Guajira en Colombia Fernanda Pineda - Prensa Calamuchita FotoDoc

Más imágenes de Calamuchita Foto Doc

Clásica foto de Eduardo Longoni, tomada en diciembre de 2001, durante las protestas en Plaza de Mayo Eduardo Longoni - Prensa Calamuchita FotoDoc

Foto de Giancarlo Ceraudo, de “Destino final”, sobre los "vuelos de la muerte" de la dictadura militar en la Argentina Giancarlo Ceraudo - Prensa Calamuchita FotoDoc

Foto de Sebastián Salguero, de la serie "Abrazos partidos”, sobre las consecuencias del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero Sebastián Salguero - Prensa Calamuchita FotoDoc

Desalojo de ex Bodegas Giol, 1994.; foto de Tony Valdez Tony Valdez - Prensa Calamuchita FotoDoc

Toma de Federico Estol, de su trabajo “Héroes del silencio” Federico Estol - Prensa Calamuchita FotoDoc

Foto de Tino Soriano de los niños pastores de la comuniad masai, en Kenia Tino Soriano - Prensa Calamuchita FotoDoc

Foto de Rafael Vilela. El activista guaraní Anderson Augusto Vilar, de 35 años, iza una bandera hecha de plástico desechado en la cima del Pico do Jaraguá, el punto geográfico más alto de San Pablo, Brasil, el 30 de junio de 2021. Esta protesta, en la que participaron cientos de habitantes indígenas de las aldeas cercanas, tuvo como objetivo interrumpir la señal de las antenas de comunicación telefónica y televisiva como una forma de llamar la atención sobre la invasión de los derechos territoriales indígenas Rafael Vilela - Prensa Calamuchita FotoDoc

Foto de Sebastián Gil Miranda, del proyecto social de ballet en Morro do Adeus, Río de Janeiro, Brasil. Raissa, de 12 años, practica pasos de ballet después de la escuela en la terraza de una vecina Sebastian Gil Miranda - Prensa Calamuchita FotoDoc

Foto de Victor Caivano tomada en la Franja de Gaza en 2023 Victor Caivano - Prensa Calamuchita FotoDoc

Foto de Rodrigo Abd tomada en las afueras de Kyiv, Ucrania, el sábado 2 de abril de 2022 Rodrigo Abd - AP / Prensa Calamuchita FotoDoc

Foto de Diego Lima tomada durante el incendio forestal en la zona de Mina Clavero, en Córdoba, en septiembre de 2019 Diego Lima - Prensa Calamuchita FotoDoc

Foto de Alejandro Chaskielberg, de la serie "Arde", sobre incendios en la Patagonia Alejandro Chaskielberg - Prensa Calamuchita FotoDoc