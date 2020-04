Latinoamérica #LeeEnCasa: un abrazo de escritores a un continente en cuarentena

Enzo Maqueira, el argentino que tuvo la idea de convocar a leer a autores de toda la región

Siete autores de la Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia compartirán una lectura online el jueves 2, vía Instagram, con el hashtag Latinoamérica #LeeEnCasa y el lema "Un abrazo de escritoras y escritores para un continente en cuarentena ".

Cada uno desde la ciudad donde reside y a una hora determinada, leerán durante diez minutos, y se pasarán la posta en un recorrido virtual que busca unir América latina a través de su literatura .

La cruzada comenzará a las 18.30, hora argentina, y abre el juego el peruano Renato Cisneros (@recisneros) desde Madrid; le seguirá Fernanda Trías (@triasfernanda) desde Montevideo, Enzo Maqueira (@enzomaqueira) desde Buenos Aires, María Fernanda Ampuero (@maria_fernanda_ampuero) desde Quito, Ramiro Sanchiz (@rasanchiz) también desde Montevideo, Andrés Ospina (@elgrafomano) desde Bogotá y Andrea Jeftanovic (@ajefta) en Santiago de Chile. Cada uno leerá fragmentos de una obra suya o de otro autor y recordará la consigna que se volvió masiva: la importancia de quedarse en casa para prevenir el contagio del coronavirus.

"En tiempos en que proliferan las lecturas online para pasar la cuarentena , se me ocurrió que estaba faltando alguna que nos abrazara como continente. Ya que es una experiencia por la cual estamos pasando todos, me pareció una buena idea juntar a un grupo de autoras y autores de distintos países de América latina para leer desde nuestras casas, vincularnos, conocernos, reconocernos y, sobre todo, acompañarnos y darnos fuerza en estos momentos difíciles para todos -contó Maqueira a LA NACION -. Los puentes entre literatura de América latina no siempre funcionan como deberían, hubo una época (los gloriosos sesenta) en donde nuestra literatura era un faro hacia fuera pero también hacia dentro. Nos importaba leernos mutuamente y al mundo le importábamos también. Eso se fue perdiendo. No me interesa tanto que en Europa la literatura latinoamericana no sea un boom como lo fue en algún momento, pero sí que nosotros como latinoamericanos hayamos perdido en gran medida esa idea de identidad, de unidad, de búsqueda, exploración y compromiso con la literatura pero también con nuestra pertenencia a un continente que comparte un mismo idioma, mismas penas, mismas postergaciones y un destino compartido, tanto en la desgracia como en la luz. El abrazo, tan importante en nuestros pueblos, hoy nos es negado. Abrazarnos nos enfermaría. Entonces propusimos esta lectura, una suerte de abrazo virtual entre latinoamericanos que nos sirva para sentirnos unidos ante la adversidad y para mostrar una de las cosas que mejor sabemos hacer: escribir. Ojalá esta lectura sirva para que recordemos a los grandes escritoras y escritores que dimos como región; también, para multiplicarnos, para derribar fronteras y reencontrarnos en esta desgracia y empezar a caminar juntos hacia un futuro mejor".