Leila Guerriero, premiada en Chile y en España por “La llamada”

El jueves pasado se anunció el nombre de la ganadora de la segunda versión del Premio Cátedra Mujeres y Medios UDP: la periodista y escritora Leila Guerriero (Junín, 1967), por su libro La llamada. Un retrato (Anagrama, $32.500). El premio para obras de no ficción escritas por mujeres latinoamericanas, en español, y publicadas en formato de libro, surge con el fin de fomentar y difundir el trabajo de calidad y de índole periodística realizado por mujeres; concede cinco mil dólares. En 2022, la periodista y escritora mexicana Cristina Rivera Garza había ganado con El invencible verano de Liliana. Y ayer, por el mismo libro, Guerriero ganó el Premio Zenda de Narrativa 2023-2024.

El jurado del Premio Cátedra Mujeres y Medios UDP, integrado por las periodistas y profesoras chilenas Paula Escobar y Cecilia García-Huidobro (titulares de la Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales) y la periodista y escritora Josefina Licitra, eligió el libro que reconstruye la historia de la exmilitante de Montoneros Silvia Labayru entre 44 títulos provenientes de la Argentina, México, Uruguay, Ecuador, Colombia, Cuba, Perú y Chile.

Y el jurado de los Premios Zenda, por los periodistas y escritores Guillermo Altares, Nuria Azancot, Laura Barrachina, Pepa Blanes, Jesús García Calero, Antonio Lucas, Alberto Olmos, Cristina Rivera Garza, Sergio Vila-Sanjuán y Santos Sanz Villanueva, además de Leandro Pérez y Álvaro Colomer, ambos en representación de la revista Zenda, destacó que “sumando ágil reportaje periodístico y vigorosa narración, Leila Guerriero convierte un caso real de terrorismo político en un tremendo, conmovedor y a la vez humorístico relato sobre experiencias límite de la vida y sobre el poderoso instinto humano de supervivencia”. La ceremonia de entrega de los Premios Zenda tendrá lugar en Madrid el 14 de enero de 2025.

Portada de "La llamada. Un retrato", de Leila Guerriero

Guerriero se encontraba en Valparaíso, en el Festival Puerto de Ideas, que concluyó este domingo. “Me enteré del premio Cátedra en el auto que me traía de Santiago hacia Valparaíso, por un correo que abrí en la ruta -dice a LA NACION-. Me sorprendió muchísimo, y me sentí muy contenta y honrada por el hecho de que esas tres mujeres talentosas que forman el jurado hubieran tomado esa decisión. ¿Qué se puede decir ante un premio así, más que gracias, más que ‘qué alegría’? Siempre me cuesta recibir elogios. No sé cómo responderlos”. Al enterarse de que había ganado el Premio Zenda, declaró: “Cuando supe quiénes eran los miembros del jurado, me sentí no solo contenta y agradecida, sino también honrada. Porque son estupendos lectores, estupendos autores. Y, como decía Ricardo Piglia, no hay nada, nada más hermoso que el reconocimiento de los pares”.

La llamada se traducirá al francés, el italiano, el inglés, el griego, el holandés y el portugués. “En editoriales preciosas e interesantes -dice la escritora a este diario-. Estoy en contacto con varias traductoras a esas lenguas, que aportan miradas nutritivas. Las lecturas que tuvo y tiene el libro, al menos por los mensajes que me envía gente que de alguna manera consigue mi correo, me impresionan. Son lecturas intensas, inteligentes, muchas provienen de lectoras y lectores de generaciones muy jóvenes, pero no exclusivamente. Por supuesto que jamás revelaría cosas que alguien me comenta en una correspondencia privada, pero si tuviera que decir el eje que recorre esos mensajes podría mencionar el hecho de que la gente se sorprende por los matices, los grises, las zonas que no entraron aún en la conversación pública”. El libro agotó varias ediciones.

En opinión del jurado del premio Cátedra, La llamada no es una historia más de la represión militar desatada en la Argentina a partir de 1976 contra los cuadros armados de la izquierda peronista, sino que la autora llevó a cabo “una exhaustiva investigación” sobre Labayru, que estuvo secuestrada en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde fue torturada, violada y obligada a colaborar después de dar a luz a su hija (que fue entregada a los abuelos). En el exilio, en España, sus excompañeros de militancia la trataron de “traidora” por haber cooperado (por la fuerza) con represores como Jorge “Tigre” Acosta y Alberto Eduardo “Gato” González Menotti, sentenciados en 2021 a 24 y 20 años de prisión por abusos, manoseos y violaciones contra tres mujeres (una de ellas era Labayru) secuestradas en el Casino de Oficiales de la ESMA entre 1977 y 1978. Ambos purgan, además, penas a cadena perpetua por desaparición de personas.

La vicepresidenta Victoria Villarruel mantiene desde hace años un estrecho vínculo con González al que visitó en prisión y considera su mentor ideológico. Al publicarse La llamada en España, a comienzos de este año, Guerriero afirmó que no creía que el Gobierno pudiera afectar el trabajo “ejemplar” por la memoria en la Argentina. “Quiero confiar en que hay una conciencia social muy fuerte”, sostuvo.

La próxima convocatoria de este concurso bienal se realizará en 2026 para los libros de no ficción publicados en español por autoras latinoamericanas.

