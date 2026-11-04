Arlington, EE.UU.- La Estatua de la Libertad que vemos aquí está inspirada en las esculturas del Buda reclinado (o durmiente) que se pueden ver en numerosos sitios a lo largo del continente asiático. Estas figuras representan a Buda en su última etapa de existencia, antes de alcanzar el nirvana. Esto supone el fin del dolor, el desapego y el último paso hacia la liberación definitiva. El artista detrás de Libertad reclinada, tal el nombre de la instalación, es Zaq Landsberg, un estadounidense que mediante esta obra busca llamar a la reflexión sobre el estado actual de la libertad norteamericana valiéndose de uno de los más importantes símbolos de Estados Unidos. Al encontrarse estos días emplazada en el Museo de Arte Contemporáneo de Arlington, en Virginia, que es sede de las elecciones de mitad de mandato de ese país, la instalación actúa también como un llamado a la reflexión para los votantes.