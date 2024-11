Los amigos de Juan José Sebreli se reunieron para recordarlo en La Biela

A una semana de la muerte, a los 93 años, del escritor y filósofo Juan José Sebreli, sus amigos se reunieron este jueves al anochecer en el bar La Biela para recordarlo. El “ritual de los jueves” en el tradicional bar de Recoleta había comenzado muchos años atrás, cuenta a LA NACION el escritor Marcelo Gioffré, heredero de los derechos y albacea de la obra sebreliana por decisión del autor de Cuadenos. Gioffré fue “como un hijo” para Sebreli, dijeron a este diario varias personas allegadas al escritor.

Concurrieron al encuentro los diputados Fernando Iglesias y Hernán Lombardi, el director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina; el administrador Juan Carlos Balduzzi (que conoció a Sebreli en los cursos que daba durante la dictadura y en los encuentros en el bar El Olmo), el productor y activista cubano Frank Zimmerman y el cineasta Pablo Racioppi, codirector con Carolina Azzi del documental El Olimpo vacío. Cuatro de los asistentes fueron designados herederos por Sebreli, al igual que Azzi y otro amigo del escritor, el ensayista y profesor Álvaro Zicarelli, que no pudo estar presente ayer en La Biela porque debía dar clases. Los otros tres herederos fueron tres cuidadores de Sebreli.

“Veníamos hace quince o dieciséis años a La Biela con Juan José; al principio los dos solos -recuerda Gioffré en diálogo con LA NACION-. Él tomaba siempre un café con crema y yo, un café o un ‘coloradito’, un cóctel. En los últimos tiempos, le gustaba pedir, aparte del café con crema, una Coca-Cola y un poco de queso en daditos. A veces traían papas fritas, pero no le dejaba que comiera muchas porque después empezaba a toser. Íbamos solos, pero naturalmente ‘caían’ de modo espontáneo otras personas, como Lombardi, Iglesias, Perina y Racioppi, igual que Mariano Caucino, el actual embajador en la India”.

El primer jueves sin Sebreli en La Biela nos juntamos algunos amigos para recordarlo. Juan José se hubiera quejado: siempre decía que las reuniones no debían ser de más de cuatro personas. pic.twitter.com/lKFmGfLZQp — marcelo gioffre (@marcelogioffre) November 8, 2024

Ayer, Lombardi propuso que se fundara una “cátedra Sebreli”. El ensayo sebreliano preferido del diputado era Tercer mundo, mito burgués, de 1975. Cuando Sebreli lo supo, en un programa de radio, dijo que poca gente mencionaba ese libro suyo. “Es muy raro que haya nombrado un libro que casi nadie lee -le dijo Sebreli a Gioffré-. Una de dos: o Lombardi conoce muy bien mi obra y puede hablar de mis libros raros, los que la gente no lee tanto, o tiene una táctica que es leer los libros más raros para dar la impresión de que ha leído todo el resto”. En su cuenta de X, el diputado publicó anoche una foto del encuentro y escribió: “En La Biela, pensando a Sebreli del que tanto aprendimos en estas mismas mesas”.

Iban los jueves a La Biela muchos otros intelectuales a conversar con Sebreli. “La historiadora María Sáenz Quesada, los periodistas Jorge Cruz, Hugo Beccacece y Cristina Mucci, muchísima gente -dice Gioffré-. Salvo cuando teníamos que trabajar, y tratábamos de que no nos molestara nadie, en general el diálogo era libre. A Sebeli le molestaba mucho cuando la gente empezaba a hablar de política menuda. ‘Están hablando de conseguir un puesto; esas pavadas no me interesan’, decía. Le gustaba mucho hablar de cine, de teatro, de ópera”. Sebreli hubiera cumplido 94 años el pasado domingo.

