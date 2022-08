Los fantásticos números de la vida

Los humanos vemos el mundo con tantos filtros que reíte de TikTok. Para empezar, solo oímos un rango relativamente estrecho de frecuencias, de 20 a 20.000 Hertz. Un gato doméstico, por comparación, percibe entre 55 y 79.000 Hertz. Por eso se alteran sin razón aparente. Porque oyen cosas. Mi gata Miriam, por ejemplo, no tolera que hable por teléfono, aunque no le afecta en absoluto que lo haga con personas que están presentes. No me doy cuenta, pero es obvio que mi voz sale de una forma diferente cuando converso con alguien que no está ahí; detesta Zoom también, claro, y no me deja dar clase. ¿Y de olfato cómo andamos? Tu perro tiene 40 veces (¡cuarenta veces!) más sensores olfativos que vos. O sea que para los pobres pichichos nos la pasamos bañados en perfume. Debe ser duro para ellos.

Pero aparte de esto, que nos encierra en una burbuja perceptual infranqueable, hay otro sesgo. Con muchísima frecuencia, y sobre todo cuando se trata de supuestas plagas, oigo hablar de las hormigas. O las arañas. Entra en escena el Síndrome de de Simplificación Numérica de la Biodiversidad. No existe nada así como las hormigas. O las arañas, los seres más injustamente demonizados de la historia.

Hormigas: se han clasificado casi 14.000 especies de las más o menos 22.000 que se estima que existen. Así que cuando alguien dice que tiene un problema con las hormigas, lo primero que hay que preguntarse es cuáles hormigas. No son todas iguales. Ni por asomo. Hay, por ejemplo, unas diminutas, tan pequeñas que es fácil confundirlas con un poco de polvo, porque además se mueven muy lentamente, y a esas las atrae la materia en descomposición.

Hasta ahora hemos clasificado más de 50.000 especies de arañas. Así que tampoco uno puede hablar de las arañas así, con tanto desparpajo, como si fueran todas lo mismo. Las del género Araneus (que reúne cientos de especies) mantienen en tu jardín un saludable equilibrio entre los bichos perniciosos para plantas y personas y la biodiversidad del ecosistema. Se calcula que las arañas se comen entre 400 y 800 millones de toneladas de insectos al año. Hablame de control de plagas.

Que te causen impresión no significa que sean dañinas, peligrosas o cualquiera de las muchas otras barbaridades que se dicen de los pobres arácnidos. Más aún, la araña más venenosa de las que se encuentran en nuestra zona, y nunca vi ninguna (son más comunes en Chile), es de lo menos amenazante que hay. Se llama Loxosceles laeta y puede causar trastornos de salud gravísimos. Pero mete mucho menos miedo que la inquieta y timorata araña lobo de pastizal, tan común aquí, y extraordinariamente beneficiosa (varias especies del género Lycosa).

Turno de las abejas. ¿Sabías que existen algunas que son carroñeras? No pican y solo existen en América. Pero, en total, hay unas 16.000 especies de abejas, de las que casi con entera seguridad solo hemos visto de cerca una, la simpática y hacendosa Apis mellifera que revolotea bucólica entre las lavandas y los laureles en flor. Y lo de una es muy inadecuado; hay entre 7 y 11 subespecies de Apis mellifera.

Las avispas no tienen tan buena prensa, pero son de los grupos más diversos que existen: hay cientos de miles de especies, y su grado de adaptación y coevolución con ciertas plantas es tan complejo que uno podría dedicar la vida a estudiarlas, y nunca se quedaría sin tema.

Y así como vemos el mundo distorsionado, con abejas, arañas, hormigas y arañas, como si fueran todas lo mismo, existen especies solitarias, casos aparte en la historia filogenética terrestre, sin primos ni hermanos, solas en la monumental trama de la vida. Un ave hermosa y muy común en nuestra región, social y migratoria (llega hasta las Malvinas), es la Coscoroba (Coscoroba coscoroba), que se separó tempranamente de los cisnes y los gansos, y se quedó así, sociable y vocinglera, pero única. Como los humanos, para el caso.