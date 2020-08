Los mejores shows virtuales, para ver y volver a ver

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de agosto de 2020

La cuarentena dio (y sigue dando) innumerables ocasiones de compartir la música (y la intimidad) de los artistas desde casa; algunos conciertos que vale la pena revivir y lo que viene

Jorge Drexler, en un concierto inolvidable

Silbando bajito y cantando a capella comienza el producido concierto que ofreció en julio el cantante uruguayoJorge Drexler, gratis desde Madrid y para todo el mundo. Una "continuación" del que había realizado cuatro meses antes sin público presente en un teatro de Costa Rica, cuando tuvo que postergar por la pandemia sus shows con entradas agotadas. En vivo repasó su repertorio y respondió mensajes que le enviaban por redes sociales, para "traer un poquito de calor y de belleza en esta época difícil y fea" que lo inspiró a escribir la canción "Codo con codo".

Disponibles en YouTube y en IGTV (@drexlerjorge)

Quilmes Rock y Cosquín Rock

El streaming de un festival de música es algo tan fugaz que parece que lo olvidaremos apenas termine: no hay que ir a ningún estadio ni hacer largas caminatas, no hay previas, ni rituales que contribuyan a un momento memorable. Sin embargo, el streaming tiene second chance (y todas las que uno quiera). Quilmes Rock y Cosquín Rock fueron los dos grandes festivales vernáculos de esta cuarentena. En las redes de los artistas y en canales de YouTube se pueden revivir shows recomendables, como los de Los Pericos con invitados, Gustavo Santaolalla o el cruce entre Indios y Goyo Degano.

Fito Páez y Pedro Aznar

Tienen en común haber capitalizado vía redes sociales y de manera espontánea el vínculo con sus públicos. En el primer día de cuarentena, allá por marzo, Fito hizo un recital íntimo que vieron 100.000 personas. Al mes siguiente ofreció otro retransmitido por radio, TV y sitios web. Aznar comenzó con streaming sin mayores pretensiones y por la gran respuesta produjo espectáculos pagos (donando parte de lo recaudado); celebró su cumpleaños 61 y recibió de sus colegas (de Charly García a Joan Manuel Serrat) un video de una de sus mejores canciones, "A cada hombre, a cada mujer".

Atardeceres electrónicos y solidarios

A la usanza de los multitudinarios sunset en el Campo de Polo, Hernán Cattáneo puso en línea en abril un DJset de atardecer, home version, con 40 mil espectadores en simultáneo en Facebook, Instagram y Twitch. También con aportes voluntarios para la Cruz Roja, el SunsetStream que se vio en redes ayer desde el Aeroparque Jorge Newbery fue, en algún sentido, una evolución de aquél, no solo por lo inédito de una transmisión a la vera de la pista (no de baile, sino aérea), sino porque inaugura la posibilidad de hacer conciertos para streaming sin público en la ciudad. (sunsetstream.com)

Lo que viene: "Se siente desde casa"

Ese es el nombre del ciclo de conciertos en vivo y por streaming que se transmitirán desde el Movistar Arena, a partir del mes que viene. Miranda! dará el puntapié inicial con un show el 4 de septiembre. También habrá conciertos de Vicentico, Axel, David Lebón, Soledad, Dante Spinetta, Destino San Javier, MYA, Ruggero Pasquarelli y Bandalos Chinos, entre otros artistas que se han sumado a esta interesante alternativa que respetará el protocolo sanitario exigido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.