Los miedos

Postal de un día común. Postal de un día más en una época en la que siempre es fácil sentirse en peligro. Ahí lo tienen, el trauma del Covid, la amenaza que nunca acaba de irse: arriba, a la derecha, dos personas con barbijo entre el resto que no lo lleva. Convivir con el virus es también convivir con las múltiples estrategias que cada quien implementa en pos del cuidado. Y hay otros riesgos, porque esta no es una estación cualquiera, sino una de Filadelfia. A comienzos del mes pasado aquí, en esta ciudad, un tiroteo dejó al menos nueve heridos. A mediados de año, otra balacera: once heridos, tres muertos.

El virus, con su recordatorio de barbijos y cifras de infectados, es la punzada de miedo que no sabe de fronteras. El tiroteo inesperado, en la escuela, en la calle, al esperar un transporte, viene siendo la llaga que en los Estados Unidos nadie sabe cómo reparar.

Temas La historia detrás de la foto