Los que tejen la vida con nosotros

Tendemos a creer muchas cosas que no son verdaderas. Algunas ni siquiera son verosímiles. Otras son creíbles, pero de lo más improbables. Y tenemos incluso certidumbres y convicciones consensuadas, indiscutidas e indiscutibles, que por supuesto no tienen nada que ver con lo que ocurre en los hechos. Que sale el sol. O que alcanza con desear algo mucho mucho mucho.

Pero está bien. Somos humanos y es en la alquimia de nuestras contradicciones y en lo imprevisible de nuestra naturaleza que se produce el milagro del genio o el de las ideas. El resto de los seres vivos, más lineales y razonables, libres de las paradojas de la consciencia y de sus insoportables preguntas, se aleja del fuego. El humano, hace más o menos un millón de años, hizo lo contrario. Fue, se quemó y dominó al demonio flamígero. Diez mil siglos después, presumiríamos de Prometeo, pero no sin someterlo a una condena horrorosa y eterna.

De entre las muchas fábulas que sellan nuestra conducta hay una que es particularmente nociva, porque no solo no se la pone en duda, sino que en la mayoría de los casos ni siquiera se la percibe. Creemos, todos nosotros, que en la realidad puede haber huecos, espacios vacíos, lugares que nos esperan o donde hacemos falta. En mi opinión (y en mi experiencia), no es así como funciona la vida. Si nos falta algo, seamos conscientes o no de esta privación, de este vacío, vamos a llenarlo, nos demos cuenta o no, con otra cosa. Con alguna nueva actividad, con una relación, con otra relación. En esto la vida es hermana melliza del tiempo, que no podemos detener. Ni siquiera durante un instante, porque un instante es también tiempo.

Tendemos a creer un montón de cosas que no son, y la más infame es que el otro (cualquiera sea el otro) está pendiente de nuestras necesidades y anhelos. Es al revés. El otro (quienquiera que sea) está batallando con su propia trama desgarrada, reubicando las piezas en un rompecabezas de pulsiones y miedos, de deseos y fantasmas, porque no es lícito que quede en esto que llamamos vivir ni un solo hueco, por pequeño e insignificante que parezca, como no podemos saltearnos un segundo o la mitad de un segundo.

Nos preguntamos a menudo sobre el sentido de la vida. Otra de nuestras paradojas, claro, porque todo indicaría que el sentido de la vida es preguntarse por el sentido de la vida; urobórico, como mínimo.

Pero, dejando de lado el filosofar y yendo a algo más pragmático (que es donde el sentido de la vida dejar de ser un problema), todos estamos intentando todo el tiempo que nuestras vidas sean un lindo tapiz y no un andrajo lamentable. Ya sé, en general sentimos que nuestra vida está repleta de agujeros y que las de los demás son unos géneros divinos y exóticos, perfectos, tersos, sin un solo punto flojo. Cosa falsa, como uno descubre cuando conversa con las personas, hábito que tengo desde pequeño y que me ha enseñado una de las lecciones más importantes de todas: nunca mirar lo que hace el vecino. Nunca es nunca.

¿Vieron eso de que la verdad está dentro de nosotros? Es bastante cierto. Diría que está más bien en el pequeño telar doméstico donde esforzadamente, cada día, tejemos la vida con los nuestros más cercanos. Si uno se la pasa mirando lo que hacen los otros, cómo les va, qué tan verde es su césped, cuántos seguidores tiene, y así, está desatendiendo su propio lienzo existencial.

Pero hay una lección más, sumergida debajo de esta. El telar nunca se detiene, hagamos lo que hagamos. El lienzo siempre está completo, cada hilo en su lugar. La cuestión no es esa. La cuestión es cuánto de ese tejido es obra propia o es fruto de que nos ausentamos. No estoy seguro de que seamos arquitectos de nuestro destino; no siempre y no todo el tiempo, a mi juicio. Sin embargo, podemos tejer más y prestarles más atención a los que tejen con nosotros. Pero sí, también es muy humano eso de no ver lo que tenemos delante de nuestras propias narices.