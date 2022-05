Manuscrito. Cole Porter en el cielo con diamantes

Fue el compositor y el letrista norteamericano más refinado, audaz e ingenioso de su época. Quien conozca la música de Cole Porter (1891-1964) no puede no tararear sus melodías. Hoy, cuando se leen sus letras, uno se asombra de la libertad y los sobreentendidos culturales de todo lo que dice. También sorprende el nivel del público al que se dirigía, sus amigos de la café society, que podían seguir sus alusiones sin problemas. Con su mezcla de alta cultura y cultural popular, Porter se adelantó en cuatro décadas a la estética del pop y de la nouvelle vague.

En 2004, se estrenó la película biográfica De-Lovely (versión out of the closet), en la que el papel del músico lo interpreta Kevin Kline. En la niñez, había visto Night and Day (1946), la biopic de Porter con Cary Grant como el compositor, versión para catequistas de la existencia de un hombre con un pasado sexual (casi un prontuario), en las filas gay.

Un ejemplo del carácter moderno de Porter es la canción “You’are The Top” (“Eres el tope”), de 1934, en la que compara a su amor, sea del sexo que fuere, con íconos históricos de todo tipo y período. El o la cantante le dice a su amor, ella o él, que es el Top, como Mickey Mouse, el Louvre, la Torre de Pisa, Mahatma Gandhi, el brandy Napoleón, Mona Lisa, Shelley, Keats, el Inferno de Dante. Muchas de las claves se pueden encontrar en el blog Slate, artículo “Bloomsday for Dummies”.

Entre las comparaciones, hay temas relacionados con estrellas de Hollywood y de Broadway, por ejemplo, con el elevado salario semanal de Greta Garbo (5000 dólares), con los hombros de Mae West, inigualable balcón de su inabarcable pecho sin siliconas; con los ojos de la actriz y cantante corsa estadounidense Irene Bordoni. En medio de todo eso, Porter salta a Pepsodent; a los pies de Fred Astaire; y a un drama de Eugene O’Neill.

En el blog, faltan algunas claves, quizá por obvias, como “You’re a night at Coney”, por Coney Island, el balneario con carrusel, fuegos de artificio y oscuros rincones para hacer el amor. Hay otra cita que no está debidamente aclarada: Whistler’s mama (la mamá de Whistler), es decir el retrato, célebre entre los connaisseurs, de Anna Mathilda McNeill Whistler, la madre del gran pintor James Abbott Mcneill Whistler (1834-1903). El título que Whitler había dado a ese óleo era Arreglo en gris y negro Nº 1. El público lo rebautizó “la mamá de Whistler”.

Hay una mención mucho más pícara hacia el final de la canción: You’re the pants / On a Roxy Usher (“Eres el pantalón de un acomodador del Roxy”). Desliz ligeramente escandaloso. El cine teatro Roxy se inauguró en 1927, un fabuloso palacio, muy cerca de Times Square en Nueva York. Tenía capacidad para más de 5900 espectadores. Era de un lujo inimaginable hasta entonces. Todo era The Top. Los acomodadores, extremadamente corteses y buenos mozos, seleccionados por expertos, estaban entrenados por un exoficial de la Marina y se ejercitaban diariamente en el gimnasio del complejo. Sus pantalones y sus chaquetas tenían un corte miliar y ajustaban el cuerpo donde debían ajustarlo para que todo fuera contundente: de perfección onírica. Las émulas de los acomodadores, pero en el escenario, las Roxyettes, línea de bailarinas, levantaban las piernas sincrónicamente a la misma altura con una precisión que hubiera deleitado a Goebbels.

El actual heredero del Roxy es el Radio City con sus Rockettes, descendientes de las Roxyettes. Abrió en 1932. Los acomodadores también tenían uniformes de tipo militar. Pocos de los actuales deben de saber que Cole los inmortalizó de la cintura a los pies antes de que nacieran.