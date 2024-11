Marc Bloch, el historiador francés asesinado por la Gestapo, ingresa como héroe en el Panteón de París

En Estrasburgo, el presidente de Francia Emmanuel Macron anunció el viernes que el historiador francés Marc Bloch (1886-1944), uno de los más destacados de Francia y que fue ejecutado hace ochenta años por los nazis luego de ser torturado, ingresará en el Panteón de las grandes personalidades francesas, junto con Voltaire, J. J. Rousseau, Alejandro Dumas, Victor Hugo, Louis Braille, Emile Zola, Marie y Pierre Curie, André Malraux, Josephine Baker y Simone Veil, entre otros “héroes nacionales”

Macron justificó la decisión “por la enorme lucidez” de Bloch, que “sigue completamente vigente”, dijo. El presidente francés agregó que el historiador de origen judío será homenajeado “por su trabajo, su enseñanza y su coraje”. Definió a Bloch como “un hombre de la Ilustración en el ejército de las sombras”, en alusión a la Resistencia francesa durante la ocupación nazi.

Marc Bloch luchó en la Primera Guerra Mundial y fue miembro de la Resistencia francesa a los nazis Facebook

El anuncio se hizo durante el acto de conmemoración por los ochenta años de la liberación de la ciudad de Estrasburgo; Macron también visitó el Valle del Bruche para hacer un “recorrido conmemorativo” que incluyó el campo de concentración de Natzweiler- Struthof, el único campo de concentración construido por los nazis en Francia. Pidió que se rindiera homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, “a menudo olvidadas”, dijo.

Con Lucien Febvre, en 1929 Bloch fundó la revista Annales d´histoire sociale et économique, que dio inicio a la Escuela de los Annales, precursora de la “nueva historia”, con la que se intentó comprender mejor el pasado y el presente gracias al estudio global y dinámico de la historia, la antropología y las ciencias sociales. Ambos eran profesores en la Universidad de Estrasburgo y llegaron a París en la década de 1930; Febvre enseñó en el Collège de France y Bloch, en la Sorbona.

Para leer a Marc Bloch: "La sociedad feudal", "Los reyes taumaturgos" e "Historia e historiadores" Facebook

Durante la Segunda Guerra Mundial, ambos se unieron a la Resistencia. A diferencia de Febvre, Bloch tuvo que dejar de dar clases en octubre de 1940, dado que el gobierno de Vichy, al aplicar las leyes racistas, lo excluyó de la función pública por ser judío. Tras ser torturado durante varias horas por la Gestapo, el 16 de junio de 1944 fue fusilado en un descampado de Saint-Didier-de-Formans, cerca de Lyon, a los 57 años. Sus últimas palabras fueron: “Vive la France”. Era veterano de la Primera Guerra Mundial.

La familia no quiere a políticos de extrema derecha en la ceremonia

Tras conocerse la noticia, los nietos y herederos de la obra de Bloch hicieron pública una carta al presidente francés y a su portavoz, el periodista Bruno Roger-Petit, donde agradecen el reconocimiento. “La familia de Marc Bloch se alegra por vuestro interés en la vida y la obra de Bloch -señalan-. La panteonización, como acto de reconocimiento por parte de Francia a la contribución intelectual y el heroísmo de Marc Bloch, es un gran honor para nosotros. Fieles a una tradición familiar de gran vigilancia y rigor en el uso de la memoria de nuestro antepasado, nos parece necesario explicarles nuestros deseos en cuanto al proceso de panteonización. La vida ejemplar de Marc Bloch fue objeto de numerosas explotaciones políticas a las que siempre nos hemos opuesto. La panteonización es una oportunidad para poner fin a esta evidente incomprensión o malentendido y difundir su pensamiento y su coraje al mayor número de personas posible”.

El historiador antifascista Marc Bloch va a entrar en el Panteón ✡️✍️🏻



Realizan una serie de solicitudes, entre otras, que Bloch figure en el Panteón junto con su esposa, Simonne Bloch (de soltera Vidal); sin embargo, los cuerpos de ambos deberán permanecer en el cementerio de Bourg d’Hem, en Creuse. “La familia está proyectando un cenotafio, con objetos simbólicos (condecoraciones militares, obras, testamento, etc.) -señalan-. La vida de Marc Bloch se estructuró en torno a su obra de historiador, hoy famosa en todo el mundo. Se debe dar igual espacio al historiador y al profesor, como miembro de la Resistencia y como combatiente. La asociación con la Universidad y la Educación Nacional debe ser la columna vertebral del proyecto de panteonización. La integración de la juventud nos parece esencial. Recordamos también que la obra de este patriota convencido es profundamente antinacionalista, construida contra la novela nacional y la reducción de la historia francesa a las fronteras nacionales. Este compromiso continuó hasta su muerte. En este sentido, nos parece fundamental que la extrema derecha, en todas sus formas, quede excluida de cualquier participación en la ceremonia”.

Por otro lado, quieren que el homenaje al historiador sea “puramente civil”, como pidió Bloch en su testamento. “En este sentido, ninguna recuperación ni presencia religiosa y comunitaria nos parece aceptable. Marc Bloch, ateo, solo tenía fe en una idea: la República. [...] Mientras nos alegramos por este honor concedido a Marc Bloch, le pedimos que acepte, señor Presidente de la República, la expresión de nuestros respetuosos sentimientos”, concluyen.

Qué opinan los historiadores argentinos

Consultados por LA NACION, reconocidos historiadores dieron su punto de vista sobre la “panteonización” de Bloch. La noticia, por otro lado, fue celebrada en redes sociales por intelectuales de todo el mundo.

José Emilio Burucúa

“Marc Bloch fue uno de los más grandes historiadores del siglo XX. Inauguró una visión totalizante del pasado, que partía de la demografía, que pasaba por las formas de la vida económica, exploraba los estamentos y las clases sociales, continuaba por una incursión profunda en la política, la cual él anudaba mejor que nadie al estudio de instituciones explícitas, como la ceremonia de la inmixtio manum durante el feudalismo, y de creencias, como la de los ‘reyes taumaturgos’ sanadores de las escrófulas en Francia e Inglaterra, para culminar en la mitología, en la religión y en el cultivo de las artes. Un ejemplo a seguir el de homenajear de este modo a los grandes espíritus de la patria”.

Luis Alberto Romero

“Es un modelo de historiador ciudadano. Lo primero es muy conocido: su libro sobre los reyes taumaturgos sigue siendo hoy fuente de inspiración. Su breve Introducción a la historia le enseñó desde hace más de siete décadas a muchísimas camadas de historiadores que su oficio consistía en ‘comprender’ y no en ‘juzgar’. Algo tan importante para los colegas que estudian el pasado reciente. Hasta aquí el historiador.

Pero además, Marc Bloch fue un ciudadano comprometido. En 1940 ingresó a la Resistencia (infinidad de intelectuales que luego predicaron el compromiso no lo hicieron) y fue apresado por los alemanes, torturado y muerto. Ciertamente, cómo ciudadano había ‘juzgado’ y actuado en consecuencia. Creo que esa diferencia con otros colegas, excelentes historiadores, pero más prudentes, es lo que hace significativo su ingreso en el Panteón”.

Beatriz Bragoni

“El gobierno de Macron anunció la panteonización del Bloch, siguiendo la huella de reconocimientos de la nación francesa previos dedicados a Olympe de Gouges, Simone Veil, Josephine Baker y Missak Manouchian. Mas allá de las controversias sobre el eventual uso público del historiador que revolucionó junto a Lucien Febvre el saber histórico en la coyuntura posterior a la Gran Guerra, y que murió fusilado por la Gestapo por su compromiso con los valores republicanos y humanitarios, la comunidad mundial de historiadores no ha dejado de expresar sus respetos al enorme historiador que enseñó en sus clases y en su monumental obra la manera en que el pasado vive en el presente, las reglas que rigen el conocimiento histórico (’la ciencia de los hombres en el tiempo’) y la importancia de los testimonios voluntarios e involuntarios para componer y comprender el pasado humano. Hay una expresión blochiana genial que lo expresa de manera magistral: el historiador se parece al ogro de cualquier leyenda: ‘Allí donde olfatea carne humana, ahí sabe que está su presa’”.

Darío Roldán

“Es uno de los más importantes historiadores del siglo XX. Hay varias razones para fundamentar el interés por Bloch; en primer lugar, fue un gran medievalista que escribió una obra muy importante sobre la sociedad feudal y probablemente su libro sobre los reyes taumaturgos, acerca del modo en que se construyen las creencias populares, despierte hoy gran interés. Todos los historiadores comienzan o deberían comenzar su formación con la lectura de su libro Introducción a la historia que podríamos traducir como “apología por la historia”. No es raro que en una sociedad cuya cultura y política son incomprensibles sin la historia se decida llevar a Bloch al Panteón; no obstante, no estoy seguro de que las razones por las que fue elegido sean solo las vinculadas por su calidad de historiador, sino también por su participación en la Resistencia. La carta de los nietos es muy elocuente, en especial cuando solicitan que la extrema derecha, en todas sus formas destacan, sean excluidas de la ceremonia. Este pedido es relevante”.

