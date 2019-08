María Kodama: "Yo no soy la dueña de Borges"

Kodama estuvo en el programa "Hablemos de otra cosa", en LN+

La conversación con María Kodama tiene lugar en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges , donde se atesora la biblioteca personal, valiosa documentación y algunos objetos personales del gran escritor. Su viuda, además de heredera de los derechos del autor argentino más célebre del mundo, controla con suave energía, cada detalle. No hace falta que levante la voz. Sus asistentes orbitan a su alrededor muy pendientes de cada uno de sus gestos.

"Soy la persona a la que Borges -así siempre lo ha llamado, no por su nombre- encargó el cuidado de su obra". Justifica su bien ganada fama de estricta y puntillosa, que no trepida de ir cuantas veces sea necesario a los tribunales con tal de salvaguardar la integridad de ese tesoro inigualable, que es toda la obra de quien fue su marido en las postrimerías de su vida. Sin embargo aclara: "No soy la dueña de Borges", aunque sonríe y se jacta de la severidad con que defiende ese patrimonio literario. "Me parece muy bien que me digan samurai".

La entrevista completa a María Kodama se verá este lunes, a las 23.30, en Hablemos de otra cosa, por LN+.