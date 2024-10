Martin Baron en Buenos Aires: “La prensa no debe decirles a los ciudadanos cuáles son los hechos. Debe mostrarles las pruebas”

Escuchar

Martin “Marty” Baron es un periodista estadounidense que lideró grandes redacciones de su país como las del Miami Herald, el Boston Globe y The Washington Post, medios identificados con el periodismo de investigación más riguroso. La cobertura del recuento de votos que decidió la elección de 2000 en EE.UU y la crisis por Elián González, el caso Spotlight, que destapó el escándalo de los abusos en la Iglesia y llegó al cine, y el traspaso de The Washington Post de la familia Graham al magnate Jeff Bezos pasaron por su escritorio. Todas esas historias son parte de su último libro, Collision of power. Trump, Bezos and The Post (Frente al poder. Trump, Bezos y The Post), un trabajo minucioso sobre esta última etapa de su vida profesional antes del retiro de la Redacción de uno de los medios más prestigiosos del mundo en 2021.

Luciana Geuna, Martin Baron, Ricardo Kirschbaum, Gail Scriven y Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Telecom Argentina

“Debemos concentrarnos en la misión tradicional del periodismo cuando somos atacados desde el poder, sobre todo cuando las políticas afectan la vida de las personas. La clave es examinar, mirar lo que hay bajo la superficie, porque no somos activistas”, dijo Baron en el discurso central de un encuentro organizado por Telecom, que contó con la presencia de Gail Scriven, Prosecretaria General de Redacción de LA NACION, y Ricardo Kirschbaum, Editor General de Clarín.

“Las luchas a las que nos enfrentamos parecen no tener límite. Lo que ven que está sucediendo en sus respectivos países es muy similar a lo que yo veo que está sucediendo en el mío, aunque quizá lo que está sucediendo en sus países sea peor”, arrancó su presentación el exdirector de The Washington Post.

El periodista, quien será el principal orador en la 80° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realizará esta semana en Córdoba, fue terminante a la hora de describir la misión de la prensa en la era de la desinformación: “Nuestra consigna en momentos de duda sobre hechos básicos debe ser: mostrar, no solo relatar. Siempre, en todas las historias. Y en todos los lugares que podamos”.

El discurso de Baron hizo foco en cuatro aspectos que suponen los grandes desafíos para las instituciones de prensa de la actualidad: el impacto de la inteligencia artificial en las prioridades informativas y la nueva era de transformación tecnológica; la revalorización del concepto de objetividad que según el autor se puso en cuestionamiento en los últimos tiempos; la estrategia de los medios para llegar a nuevas audiencias y la importancia de la sustentabilidad del negocio para que el periodismo pueda desarrollar una actividad fundamental para la vida democrática. También llamó a los medios a trabajar para reconstruir las marcas sin depender del tráfico proveniente de fuentes externas, como los motores de búsqueda y las redes sociales.

“Las prácticas tradicionales de nuestra profesión sufren ataques constantes. La democracia está en peligro. El periodismo y la democracia están indisolublemente relacionados -afirmó-. No existe la prensa independiente sin democracia. Y la democracia no podría subsistir sin la prensa independiente. Nunca fue así. No puede ser así, nunca”.

“La objetividad no es un falso equilibro -continuó el exdirector de The Washington Post-. Procurarla es que debemos ser conscientes de nuestros prejuicios, debemos evaluar las pruebas de manera justa, rigurosa e imparcial. El periodismo no empieza con las respuestas, vamos a buscarlas”.

En ese camino, Baron sostiene que es fundamental adaptarse a un nuevo tipo de consumo de información, donde otros formatos y códigos tienen mayor cercanía con la expectativa de las audiencias, como por ejemplo el video: “Tenemos que descubrir cómo convertir el plato principal de una cena en un menú de degustación para llegar a las nuevas generaciones”. Para lograrlo, dice el periodista, es fundamental dejar de lado la nostalgia y abrazar el presente: “Durante mucho tiempo la prensa sintió la atracción gravitatoria hacia el pasado, hacia lo que fuimos. Hay que impulsar hacia lo nuevo para reconectar con nuestra misión principal”.

En cuanto a la relación entre la ciudadanía y las instituciones de prensa en una época marcada por la evasión de las noticias y el quiebre de las normas del discurso ciudadano, Baron argumenta en favor de un regreso a las fuentes: “No creo que nosotros, como periodistas, debamos infringir nuestras propias normas. Durante décadas, estos principios básicos han dado como resultado extraordinarias muestras de periodismo. Mediante información certera, reuniendo con sumo cuidado pruebas contundentes, se ha logrado que las personas más poderosas de nuestra sociedad deban rendir cuentas. Mantenerse fiel a estos principios no garantiza la confianza de la ciudadanía. Pero creo firmemente que aumenta las probabilidades de que la ganemos de nuevo”.

Baron estará en la Argentina hasta el próximo lunes. Durante la mañana de ese día presentará su libro en el Malba y dará una charla a las 16 en la Universidad Torcuato Di Tella, organizada por la Maestría en Periodismo de LA NACION y esa casa de estudios.

