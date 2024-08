“Medieval diatriba”. Intelectuales y escritores repudian las expresiones del ministro de Justicia en la Cámara de Diputados

Escuchar

Un repudio casi unánime recibió en redes sociales el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona por sus dichos ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, donde ayer sostuvo que las diversidades sexuales eran “inventos subjetivos” que no se alineaban con la biología y que el objetivo de su gestión era preservar la familia, como “núcleo central y pilar fundamental de la unión, donde se promueven los valores patrióticos”.

“La diversidad sexual: inventos subjetivos que no se alinean con la biología. Esto está en la Constitución, la Biblia y el Corán, la ciencia y en la naturaleza del ser humano”, se explayó el ministro. “Se acabó el género, nuestro valor es la familia”, agregó. Sin embargo, la Constitución Nacional contempla la diversidad y protege las vidas de todas las personas.

“No se acabó el género. Lo que se está acabando es la diversidad, el pluralismo y la paciencia”, afirmó el exministro de Cultura Pablo Avelluto. “Palabras que se usaron hoy al tuntún y sobre las que deberíamos conversar con mayor profundidad: hostigamiento, género, familia, diversidad, cultura. Estamos fritos si manipulan esas palabras y empiezan a nombrar cualquier cosa”, escribió en su cuenta de X la escritora Claudia Piñeiro.

Parecería que Cúneo Libarona y Milei (según las palabras del Ministro) rechazan la libertad de los seres humanos de elegir qué hacer con su propio cuerpo y su sexualidad. El liberalismo menos liberal del mundo. — marcelo gioffre (@marcelogioffre) August 27, 2024

“Parecería que Cúneo Libarona y Milei (según las palabras del Ministro) rechazan la libertad de los seres humanos de elegir qué hacer con su propio cuerpo y su sexualidad. El liberalismo menos liberal del mundo”, opinó el escritor Marcelo Gioffré. Ayer, el micrófono captó unas palabras del ministro dirigidas en un aparte a uno de sus asesores: “Boludo, esto está textual de un discurso de Milei”. Los biógrafos del Presidente, los escritores Nicolás Márquez y Marcelo Duclos, le respondieron que no había entendido las palabras de Cúneo Libarona. “Andá a saber q quiso decir, andá a saber q estaba escrito. Dame una sola iniciativa del gobierno en contra de las preferencias sexuales y libertades individuales de este gobierno y voy a ser el primero en cuestionarlo. Vos sabés q no la hay ni la habrá”, le respondió Duclos a Gioffré. “Volvió Onganía. Solo falta un fiscal como de la Riestra para que vuelvan a prohibir Nanina, La narración de la historia y El Fiord. Que los K distorsionaran todo no habilita a volver a la Edad Media”, publicó a continuación Gioffré en X, recordando libros de Germán García, Carlos Correas y Osvaldo Lamborghini.

"Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología”, dijo hoy el Ministro de Justicia @m_cuneolibarona en Diputados. Si esa frase significa q las personas trans y LGBT en general no se alinean con la biología, eso es falso.

"Nosotros… — Roxana Kreimer (@RoxanaKreimer) August 27, 2024

El jurista Andrés Gil Domínguez dedicó una detallada publicación al discurso de Cúneo Libarona, que calificó como una “medieval diatriba”. “El ministro de injusticia @m_cuneolibarona en su medieval diatriba ignoró cuestiones constitucionales, convencionales y legales básicas. La igualdad ante la ley del art. 16 proveniente de la Constitución de 1853 se completa con la no discriminación alojada por la reforma de 1994 que tiene entre las categorías prohibidas el género, la orientación sexual y la identidad de género. La protección especial de las mujeres como grupo históricamente desaventajado la definió la comunidad internacional en 1979 cuando ONU aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer que en nuestro sistema tiene jerarquía constitucional. […] El concepto constitucional y convencional de las familia(s) integra a la diversidad y protege los planes de vida de las personas. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es pacífica en sostener que nuestro modelo constitucional no es un Estado confesional donde los libros sagrados tienen la misma jerarquía constitucional, por el contrario, es un Estado laico basado en el principio de neutralidad que solo sostiene económicamente a la iglesia católica. El cóctel discursivo de ignorancia, resentimiento, intolerancia y crueldad basado en un Estado que se mete los planes de vida de las personas, confirma, una vez más, que este gobierno lejos de abrazar los ideales liberales es un típico ejemplo de modelo ‘facha’, autoritario y extremo”.

La filósofa Roxana Kreimer rebatió los argumentos del ministro de Justicia. “‘Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología’, dijo hoy el Ministro de Justicia @m_cuneolibarona en Diputados. Si esa frase significa q las personas trans y LGBT en general no se alinean con la biología, eso es falso. ‘Nosotros vamos por la familia’. ¿Qué familia? No hubo un solo modelo de familia en la historia de la humanidad. Un matrimonio de dos hombres con dos hijos, ¿no es familia? Si Libarona no aceptara como familia este modelo, sería intolerante con la libertad ajena, querría imponer su modelo a los demás y atentaría contra el art. 19 de nuestra Constitución, q sostiene q ‘ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo q no manda la ley ni privado de lo q ella no prohíbe’. Finalmente, pensó q no lo oían pero se lo escucha decir claramente ‘boludo, esto está textual de un discurso de Milei. Esto está en la Constitución, la Biblia, el Corán, la ciencia, la naturaleza del ser humano.’ En efecto, muchos de los pensamientos de Milei son conservadores y nada liberales en lo político, pero no piensan así todos los q lo votaron, ya q muchos son liberales de regla. La invocación de Libarona a dos textos religiosos q consideran a la homosexualidad un pecado, es improcedente para un Estado laico como la Argentina. Y q no venga ahora Agustín Laje a decir q cada uno puede invocar la religión q le plazca porque este no fue un juramento sino la declaración parlamentaria de un ministro nacional. La pretensión de ser amparado por la ciencia rechazando la diversidad de identidades sexuales lo único q muestra es q el ministro no está científicamente informado”.

Kreimer aprobó la decisión del Gobierno de cerrar el Ministerio de la Mujeres, Diversidades y Género. “Consumían un presupuesto sideral injustificado. Lo q no comparto es q cancelen su programa de asistencia telefónica a las mujeres q padecen violencia doméstica, y q no ofrezcan esas líneas a hombres y mujeres. Hay tanta o más violencia física padecida por mujeres como por hombres en el ámbito doméstico”, acotó.

“Bien los diputados @maxiferraro, @CarlaCarrizoAR y @EstebanPaulon que le recordaron a Cúneo Libarona que existen leyes que aseguran la libertad y que la nueva afición del ministro de Justicia por las ideas sociales de la Edad Media, además de patética, es irrelevante”, sostuvo el historiador Roy Hora sobre las respuestas que los diputados opositores a los dichos de Cúneo Libarona.

El escritor y periodista Franco Torchia alertó sobre las implicancias de las palabras del ministro. “Siempre supimos que la propuesta de Milei y adláteres es asesinarnos por no ser cisheterosexuales. Hoy el Ministro de Justicia oficializó ese plan de gobierno: nos quieren muertos. Argentina volvió a ser un Estado en el que nuestras existencias están 100% criminalizadas”, afirmó.

Con mayúsculas, la periodista y escritora Luciana Peker parafraseó a Cúneo Libarona: “Boludo, Argentina pasó de ser ejemplo a ser una vergüenza es el ministro que tiene que hacer cumplir la ley y no sabe la ley ni lo que está leyendo que está en contra de la ley el defensor de Alperovich dice ‘boludo, esto está en el discurso de Milei’. PD: lean a las periodistas”.

Nicolás Márquez, escritor y abogado, felicitó a Cúneo Libarona en X (también usó mayúsculas). “BRILLANTE Cuneo Libarona!!!: se apoyó en la biología y todos los depravados pusieron el grito en el cielo! QUE BIEN VOTÉ!!!”, se ufanó.