Milton Glaser: murió el diseñador gráfico creador del logo "I love NY"

A los 91 años murió el influyente diseñador gráfico que creó una de las imágenes más replicadas de todo el siglo XX

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2020 • 16:19

Milton Glaser , el influyente diseñador gráfico estadounidense que creó el logotipo "I LOVE NY", murió a los 91 años.

Hecho para una campaña turística de 1977, el logotipo rápidamente ganó reconocimiento en todo el mundo y fue descrito como el más imitado en la historia. Glaser luego dijo que estaba "asombrado por lo que le sucedió a esta pequeña y simple idea". También creó un famoso póster de Bob Dylan con cabello psicodélico y fue cofundador de la revista New York .

La causa de su muerte fue un derrame cerebral, dijo su esposa Shirley al New York Times .

Glaser nació en el distrito de Bronx de la ciudad de Nueva York en 1929. Estudió en la Cooper Union for the Advancement of Science and Art, una universidad en Manhattan, y en la Academia de Bellas Artes de Bolonia, Italia.

En 1954, Glaser estableció Push Pin Studios con tres compañeros de clase de Cooper Union y ayudó a llevar un nuevo lenguaje visual al arte comercial, buscando inspiración de todo, desde el Art Nouveau hasta el dibujo de lavado chino, los grabados en madera alemanes y los dibujos animados de la década de 1930.

Su póster de Bob Dylan presentaba una silueta del músico basada en un autorretrato de Marcel Duchamp y mechones de cabello de colores brillantes tomados del arte islámico. El póster se incluyó en el álbum de 1967 de Dylan Greatest Hits , que fue comprado por seis millones de fanáticos, y adornaba innumerables paredes.

Milton Glase también fue el responsable de esta ilustración basada en un retrato de Bob Dylan

En 1968, Glaser cofundó la revista New York y fue su director de diseño durante nueve años.

"Alrededor de nuestra oficina, por supuesto, él será siempre uno de los pequeños hombres y mujeres que, a fines de los años sesenta, sacaron a New York de la morgue del periódico y la convirtieron en una gran revista estadounidense", dijo el obituario de la revista.

En 1974, estableció su propia firma de diseño, Milton Glaser, Inc.

Tres años después, diseñó el logotipo "I LOVE NY" de forma gratuita para ayudar a promover el turismo en su ciudad natal, en medio de una ola de delincuencia y una crisis financiera. Se le ocurrió la idea mientras viajaba en un taxi y la garabateó con un crayón rojo en un sobre, que ahora se encuentra en la colección permanente del Museo de Arte Moderno (MoMA) .

Por su trabajo, Milton Glase obtuvo el reconocimiento de distintas academias de arte y autoridades gubernamentales

"Es una de esas peculiaridades de tu propia vida en la que no conoces las consecuencias de tus propias acciones", dijo al New York Times en 2008. "¿Quién en el mundo hubiera pensado que esta pequeña tontería podría convertirse en una de las imágenes más penetrantes del siglo XX?

Después de los ataques del 11 de septiembre, Glaser lanzó una versión enmendada del logotipo que presentaba un corazón magullado y decía "I LOVE NY MORE THAN EVER (Amo Nueva York más que nunca)".

Glaser también es conocido por diseñar el símbolo y el cartel internacional sobre el SIDA de la Organización Mundial de la Salud, el logotipo de la Cervecería Brooklyn y un anuncio de la serie final de Mad Men.

En 2004, el Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum le otorgó un premio a su trayectoria profesional. En 2009, fue galardonado con la Medalla Nacional de las Artes.