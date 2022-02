Para que la experiencia sea más inmersiva, en Seúl una de las atracciones al visitar los palacios consiste en alquilar ropa de época e incluso hacerse peinar para que todo el aspecto esté a tono con el entorno que se va a recorrer. Las tres jóvenes están afuera del palacio Gyeongbokgung, cuyo significado es “el más bendecido”, construido durante la dinastía Joseon, hace más de 700 años. Lucen tradicionales hanboks y tienen el pelo recogido prolijamente con elegantes hileras de perlas que parecieran sostener coquetos moños. Pero hay elementos inconfundibles que las hacen “mostrar la hilacha” e imponen los tiempos presentes. Las tres con barbijo: más actualidad, imposible. A la del medio le asoman unas zapatillas blancas. Y todas miran algo que una de ellas sostiene en las manos, pero que no se ve. Todos imaginamos lo que es y probablemente no nos equivoquemos. Porque aunque no lo veamos siempre está.