Murió el historietista estadounidense Richard Corben

El dibujante estadounidense Richard Corben, conocido por su labor en los cómics de fantasía, terror y ciencia ficción, murió el miércoles 2 a los 80 años tras una cirugía de corazón. La noticia la hizo pública Dona Corben, la viuda del realizador, a través de un comunicado publicado en Facebook. El historietista, cuya carrera ocupó más de medio siglo en donde colaboró con realizadores como Will Eisner y Moebius, obtuvo el Gran Premio del Festival Internacional del Cómic de Angulema en 2018. Su obra se dio a conocer en España a través de la revista 1984, donde se tradujeron dos de sus obras más famosas: Mundo mutante y Den.

Corben, nacido en Misuri en 1940, se inició en la industria en los años sesenta y setenta y fue parte de la corriente de historietistas underground que surgió de la mano del movimiento contracultural en Estados Unidos. El estadounidense comienza en 1975 su trabajo con Métal Hurlant, la revista francesa de ciencia ficción pionera del cómic adulto. Es aquí donde surge Den, la creación más famosa de Corben, un muchacho transportado a través de un portal a un mundo de fantasía sanguinario inspirado en la saga marciana de Edgar Rice Burroughs y Conan, el bárbaro de Richard E. Howard. Den tuvo una adaptación condensada en la película Heavy Metal, versión animada de varios relatos de la edición estadounidense de Métal Hurlant.

El historietista también se destacó por sus adaptaciones de cuentos de Egdar Allan Poe, H. P. Lovecraft y Richard E. Howard, además de trabajos con personajes como Luke Cage, The Hulk y Hellboy. Fuera del mundo del cómic, diseñó la portada del álbum Bat Out of Hell, del músico de rock Meat Loaf y el afiche de la película El fantasma del Paraíso, de Brian de Palma.

