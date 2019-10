Murió el periodista colombiano Javier Darío Restrepo

Crédito: Festival Gabo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2019 • 22:00

Maestro de periodistas y prestigioso hombre de prensa colombiano, murió hoy a sus 87 años el periodista Javier Darío Restrepo. De larga trayectoria en radio, televisión y prensa escrita, Restrepo era el Director del Consultorio Ético de la Fundación Gabo, creada por Gabriel García Márquez.

La Fundación confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter. "La @FundacionGabo lamenta el fallecimiento del maestro Javier Darío Restrepo. El periodista colombiano fue maestro de esta institución desde 1995 y director del Consultorio Ético de la misma, desde el 2000 hasta el día de su muerte", publicaron.

Restrepo obtuvo el Premio a la Excelencia periodística Gabriel García Márquez en 2014. El premio nacional de Círculo de Periodistas de Bogotá en la categoría de prensa en 1993 y el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1985 y 1986. Escribió 22 libros y fue columnista de los diarios El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y El Heraldo.

El hombre era sacerdote cuando decidió dedicarse al periodismo. En una entrevista con el diario local El Espectador, contó qué fue lo que lo motivó a hacer ese cambio. "La decisión llega en un momento en que la curia de Bogotá rechaza una solicitud que yo había hecho pasa casar a un par de universitarios de la Nacional. Tenía mucha ilusión de unirlos, eran muchachos que habían seguido lo que yo decía por radio y me habían pedido como un gran favor que los casara".

Y continuó: "Entonces algunos burócratas de la iglesia dicen: 'Como usted está más activo en materias de periodismo que en materia pastoral no vemos por qué razón le vamos a dar esa licencia, por tanto olvídelo'. Eso para mí fue la gota que rebosó todo y me obligó a pensar: 'Estos señores tienen la razón, yo estoy jugando más en la cancha del periodismo que en la de la religión y es hora de decidir, porque nadie puede pasarse la vida jugando en dos canchas al tiempo. Decidí que me dedicaría completamente a la actividad periodística y es una decisión de la que nunca me he arrepentido". Para ese entonces ya escribía una columna en el diario El Tiempo. Desde entonces, nunca dejó de escribir.