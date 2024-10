Nobel de Literatura: Borges y Kodama, en la primera línea del último libro de Han Kang

Escuchar

“Borges le pidió a María Kodama que grabara en su lápida la frase ‘Él tomó su espada, y colocó el metal desnudo entre los dos’. Kodama, la hermosa y joven mujer de ascendencia japonesa que fuera su secretaria, se casó con Borges cuando este tenía ochenta y siete y compartió los últimos tres meses de la vida del escritor. Ella fue quien lo acompañó en su tránsito postrero, que acaeció en Ginebra, la ciudad donde el escritor pasó su infancia y donde deseaba ser enterrado.

Un crítico escribió en su libro que esa breve frase grabada en su lápida representaba “el filo acerado”. Sostenía que esa imagen era la llave que permitía el acceso a la obra de Borges, que esa espada separaba la literatura realista anterior de la escritura borgiana. A mí, en cambio, me sonó más a una confesión personal y callada.

La breve frase es la cita de un antiguo poema épico nórdico. La primera y asimismo última vez que un hombre y una mujer pasaron juntos la noche, una espada colocada sobre el lecho separó a ambos hasta la madrugada. ¿Qué otra cosa pudo ser ese “filo acerado”, sino la ceguera que aquejó a Borges en sus últimos años y lo aisló del mundo?”

Aunque he estado alguna vez en Suiza, nunca he ido a Ginebra, pues no me apetecía visitar la tumba de Borges para verla con mis propios ojos. En su lugar, recorrí la biblioteca de la abadía de San Galo, que de seguro había provocado en el escritor argentino una fascinación sin límites si la hubiera conocido. Hasta me parece sentir en este momento la aspereza de las zapatillas de fieltro que nos hicieron calzar para proteger el suelo de madera de mil años de antigüedad. Luego tomé un barco en el embarcadero de Lucerna, que navegó por el lago hasta el atardecer bordeando la costa de los valles alpinos cubiertos de nieve.

No tomé fotos en ningún sitio. Los paisajes quedaron impresos en mis retinas. La cámara no puede registrar los sonidos, olores y texturas, pero estos se grabaron con todos sus pormenores en mis oídos, nariz, cara y manos. En aquel entonces, la espada no me separaba todavía del mundo, así que me bastó con eso.”

En 2023 la autora surcoreana Han Kang obtuvo el Premio Medicis de novela extranjera en París GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

Así comienza La clase de griego (Random House, $15.699), el último libro de la inesperada ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024, la escritora coreana Han Kang. Una novela que se enfoca en la pérdida, la oscuridad y el silencio, tanto como en la conexión humana.

En menos de doscientas páginas, la escritora coreana cuenta la historia de una silenciosa mujer que asiste a clases de griego antiguo en Seúl, una joven que perdió la capacidad del lenguaje y que tiene la esperanza en recuperarlo aprendiendo una lengua muerta. Otra es la pérdida que atraviesa su profesor, un hombre que acaba de volver al país, Corea, tras varios años en Alemania: su vista se va desmejorando con el correr de los días, en una ceguera progresiva e irreversible.

“De sus respectivos defectos surge una frágil historia de amor”, señaló hoy la academia cuando reparó en este título y en esa capacidad de Han para establecer conexiones entre el cuerpo y el alma. “El libro es una hermosa meditación sobre la pérdida, la intimidad y las condiciones últimas del lenguaje”.

Como si fuera otra ironía del destino, Borges, que nunca ganó el Nobel -una historia ya contada y con varias hipótesis largamente exploradas- aparece ahora como primera palabra en la línea inaugural del último libro de Han. Y no solamente el gran escritor argentino abre ese capítulo que captura al lector en una historia plena de sentimientos y lucidez -la Argentina tiene su cameo como país donde vive parte de la familia de la protagonista-. Luego se referirá, por ejemplo, a la edición de bolsillo de una conferencia sobre budismo que dio Borges que una vez encontró sin querer en una librería y a la que volvió con sorpresa y profundidad en los años en los que el profesor de griego vivió en Alemania: ese fino libro de color verde, con las frases de Borges subrayadas (”El mundo es una ilusión y la vida es un sueño”), le devuelve una revelación a partir de sus propias anotaciones. Y volverá a citarlo, cuando precise ajustar una definición sobre el tiempo: “Un fuego que me consume, lo llamó Borges”.